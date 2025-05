Bắt Bùi Thị Hiền Lương cùng 6 đồng phạm

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an các xã: Cẩm Ngọc, Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ và Công an thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ 7 đối tượng liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Cẩm Thủy và huyện Ngọc Lặc…

Trước đó, trong các ngày từ 10/5 đến 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp nhận được tin báo của Công an các xã: Cẩm Long, Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ và Công an thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc về việc trên địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy gây lo lắng trong Nhân dân.

Thủ đoạn của các đối tượng là thường lợi dụng việc người dân trong khi đi làm ruộng hoặc làm nương rẫy để xe máy trên đường và không khóa cẩn thận, không có người trông coi để trộm cắp.

Các đối tượng trộm cắp tài sản và số tang vật thu giữ. Ảnh: CA Thanh Hóa

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với Công an các xã Cẩm Ngọc, Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ và Công an thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Với tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng Công an đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến các vụ trộm cắp xe máy, gồm: Bùi Chí D, sinh năm 2011 trú tại xã Cẩm Long; Bùi Đức Anh, sinh năm 2006 trú tại xã Cẩm Phú; Bùi Thị Hiền Lương, sinh năm 2009 trú tại xã Cẩm Lương; Lê Đăng Quang, sinh năm 2008 trú tại xã Cẩm Quý; Bùi Mạnh Hùng, sinh năm 2007 trú tại xã Cẩm Phú; Bùi Thị Thiện, sinh năm 2008 trú tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy và Phạm Văn Hoàng, sinh năm 2006 ở thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Chỉ tính từ ngày 10/5 đến 12/5, bọn chúng đã liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn 2 huyện Cẩm Thủy và Ngọc Lặc. Sau đó, đem bán lấy tiền thuê nhà nghỉ, chơi điện tử. Hiện, Cơ quan Công an đã thu hồi được 4 chiếc xe máy mà các đối tượng đã trộm cắp, trả lại cho bị hại.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của mình, tuyệt đối không được chủ quan, sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Riêng đối với xe máy cần phải trang bị thêm khóa chống trộm như khóa càng, khóa chữ U, khóa chân chống cho xe máy.

Khi đi làm, đi mua sắm phải để xe ở những nơi có người trông coi và nên rút, cất chìa khóa điện khỏi ổ khóa, không nên để xe ở những nơi vắng vẻ. Đặc biệt khi đi làm ngoài đồng ruộng phải chú ý các biện pháp bảo vệ tài sản xe máy, xe đạp điện và không để xe xa nơi làm việc, khuất tầm nhìn. Nếu phát hiện đối tượng có hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời điều tra, bắt giữ, xử lý.