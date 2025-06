Bắt, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét khẩn cấp với vợ chồng Hồ Thụy Bích Dân

Bộ Công an cho biết, sáng 9/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phan Danh Dương Bảo (52 tuổi); khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thụy Bích Dân (47 tuổi) là vợ của Bảo, trú tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm cà phê bột.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 20 phút, ngày 25/5/2025, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Bảo cùng con trai đang giao 120kg cà phê bột đựng trong 120 túi nhựa màu bạc không có nhãn mác cho một người phụ nữ ở phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2 vợ chồng Phan Danh Dương Bảo bị khởi tố vì sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả - Ảnh: Bộ Công an

Tại thời điểm kiểm tra, Bảo không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số cà phê trên. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập làm việc với các đối tượng có liên quan. Đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi sản xuất của Bảo tại tỉnh Khánh Hòa. Qua khám xét, Công an đã thu giữ nhiều máy móc, phương tiện dùng để rang xay, đóng gói cà phê bột; 2 tấn nguyên liệu gồm: đậu nành, đường, chất tạo màu, tạo mùi và 1.604 túi cà phê bột các loại với tổng khối lượng gần 1 tấn.

Bước đầu, vợ chồng Bảo khai nhận đã mua các loại máy móc, nguyên liệu trên về để sản xuất cà phê bộ giả. Với công thức chỉ cho từ 3 đến 9kg hạt cà phê, còn lại là đậu nành và các chất phụ gia tạo màu, tạo mùi đưa vào rang xay sẽ cho ra 100kg cà phê bột giả và từ đầu năm 2024 đến nay, vợ chồng Bảo đã sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả bán ra thị trường nhiều tỉnh như Bình Định, Lầm Đồng và Đắk Lắk.

Theo cơ quan Công an, với công thức sản xuất cà phê bột giả chủ yếu là đậu nành rang cháy tẩm ướp với chất phụ gia tạo màu, tạo mùi có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, gây độc cho gan, thận, tăng nguy cơ ung thư nếu người dùng lâu dài.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan.