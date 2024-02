Bắt cận nhan sắc Ngọc Trinh qua camera thường, 1 chi tiết thay đổi sau khi về nhà hưởng án treo

Sau khi được về nhà hưởng án treo, cuộc sống của Ngọc Trinh nhận được sự quan tâm của công chúng. Đơn cử như mới đây, loạt ảnh người mẫu được team qua đường bắt gặp được chia sẻ khắp các diễn đàn và thu hút sự bàn luận của cộng đồng mạng.

Trong ảnh, Ngọc Trinh diện chiếc đầm đỏ 2 dây, kết hợp kiểu tóc buộc cao và lối trang điểm nhẹ nhàng. Dù chụp qua camera thường nhưng Ngọc Trinh vẫn ghi điểm vì vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái tươi tắn và thoải mái. Bên cạnh đó, netizen còn nhận xét nữ người mẫu có dấu hiệu tăng cân vì qua hình ảnh được chụp trông cô tròn trịa hơn so với trước.

Ngọc Trinh lọt vào ống kính team qua đường khi xuất hiện tại một sự kiện

Netizen nhận xét trông nữ người mẫu có phần tròn trịa hơn so với trước

Một góc chụp khác của Ngọc Trinh

Hình ảnh Ngọc Trinh trong phiên tòa ngày 2/2

Tháng 10/2023, Ngọc Trinh gây phẫn nộ khi đăng tải nhiều clip lái xe mô tô với tư thế nguy hiểm như buông hai tay, nằm ngã trên xe... Đến chiều 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh). Tại Công an TP.Thủ Đức, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM), Ngọc Trinh đã thừa nhận tất cả hành vi sai phạm như phản ánh trong các clip từng được cô đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại phiên tòa xét xử ngày 2/2, HĐXX quyết định tuyên phạt Ngọc Trinh bị mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với tội Gây rối trật tự công cộng, thời gian thử thách là 2 năm. Ngay trong chiều 2/2, nữ người mẫu được người thân và gia đình đón trở về nhà sau hơn 3 tháng tạm giam. Theo lời trợ lý và bạn bè, Ngọc Trinh đang dần ổn định tinh thần và cuộc sống.

Ngọc Trinh về nhà sau hơn 3 tháng tạm giam vì tội Gây rối trật tự công cộng

Trở về nhà, Ngọc Trinh sum vầy bên gia đình và cũng kịp chuẩn bị mọi thứ để đón Tết âm lịch. Trên trang cá nhân, cô cũng thoải mái cập nhật hình ảnh trong cuộc sống hằng ngày. Sau những biến cố, Ngọc Trinh lấy lại tinh thần và hứa tiếp thu những đóng góp để thay đổi bản thân ngày càng tích cực hơn.

Trong tâm thư sau khi về nhà, Ngọc Trinh viết: "Trinh nhận ra rằng không phải lấy lý do vì đam mê mà mình bỏ qua những ảnh hưởng, hệ lụy mà nó có thể gây ra. Với tư cách là người của công chúng, Trinh biết rằng mình cần có trách nhiệm hơn trong trong việc truyền tải thông điệp truyền thông chuẩn mực hơn đến thế hệ trẻ.

Từ giờ trở đi, Trinh sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Ngọc Trinh mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công việc và lối sống lành mạnh, gương mẫu. Và Trinh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội".

Ngọc Trinh đón Tết bên người thân sau biến cố lớn