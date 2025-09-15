Bắt cặp đôi Lê Thị Hoa và Nguyễn Thanh Bình

Ngày 15/9, Công an phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công một vụ mua bán trái phép chất ma túy với tang vật thu giữ hơn 100 gam, lớn nhất từ trước đến nay kể từ khi 5 công an phường sáp nhập thành một đơn vị.

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện cặp đôi Lê Thị Hoa (SN 2000, trú phường Thanh Khê) và Nguyễn Thanh Bình (SN 2001, trú phường Điện Bàn Đông) có biểu hiện bất minh về kinh tế, chi tiêu xa xỉ dù không có nghề nghiệp ổn định. Bình từng có 2 tiền án về “trộm cắp tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, mới chấp hành xong án 12 tháng tù. Hoa là đối tượng nghiện ma túy.

Số tang vật công an thu giữ - Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Sau một tháng mật phục, 22h30 ngày 12/9, Công an phường Điện Bàn Đông bất ngờ triển khai kế hoạch. Khi Bình vừa rời khỏi phòng trọ, trinh sát khống chế và phát hiện trong túi áo có 2 viên ma túy tổng hợp cùng 1 gói ketamine. Cùng lúc, mũi công tác khác bắt giữ Hoa, khám xét phòng trọ thu thêm 62 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ketamine và nhiều gói nhỏ ma túy chuẩn bị để bán. Tổng số tang vật bị thu giữ có giá trị hàng trăm triệu đồng nếu tiêu thụ trót lọt.

Tại cơ quan công an, cả hai khai mua ma túy từ một đối tượng chưa rõ lai lịch rồi bán lại kiếm lời.

Hiện hồ sơ vụ việc đang được mở rộng điều tra, nhiều đối tượng liên quan đã bị triệu tập.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, khẳng định sự kiên quyết trấn áp tội phạm ma túy, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Sáng 15/9, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông Nguyễn Thanh Vỹ đã tặng giấy khen cho tập thể Công an phường và 2 cá nhân trực tiếp tham gia phá án.