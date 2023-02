Bất cập vì ở thuê nên xuống tiền mua nhà vài tỷ

Thuê nhà tốn kém mà còn gặp nhiều bất cập

Thanh Vân (28 tuổi) làm trong lĩnh vực ngân hàng đã cùng chồng tậu căn hộ 67m2. Tổng chi phí mua nhà là 3,1 tỷ đồng bao gồm 100 triệu cho cải tạo và mua nội thất. Được biết vợ chồng Thanh Vân đã ấp ủ suy nghĩ mua nhà từ 3 năm trước. Mong muốn này ngày càng mãnh liệt sau khi trải qua 2 năm dịch tại TP Hồ Chí Minh thuê nhà 5-6 triệu/tháng. Lúc ấy, công việc của Thanh Vân và chồng đều bị ảnh hưởng mà chi phí nhà cửa vẫn phải trả đều đặn như thế, cả 2 cảm thấy quá tốn kém.

Bên cạnh đó, Thanh Vân chia sẻ rằng bản thân đã từng đi thuê nhà rất nhiều năm tại TP Hồ Chí Minh và cảm thấy khá phiền phức. “Vì đó không phải nhà của mình, mình đã gặp phải những cảnh khó chịu bực bội khi ở thuê. Chẳng hạn, chủ khó tính với những điều khoản thuê nhà ràng buộc giờ giấc, không thể họp mặt bạn bè được và có giờ giấc quy định”.

Thanh Vân





Cũng giống như Thanh Vân, Phương Thảo (sinh năm 1997) hiện đang làm MC cũng đã gặp những rắc rối trong câu chuyện thuê nhà, đây cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy cô mua nhà. Phương Thảo đã thuê 1 căn chung cư cao cấp có giá thuê là 15 triệu/ tháng. ''Mình rất hào hứng trang trí và chăm sóc các góc nhỏ trong căn nhà. Tuy nhiên, mình đã phải chuyển nhà 2 lần vì thi thoảng chủ nhà lại thay đổi kế hoạch, muốn bán nhà hoặc sẵn sàng phá vỡ hợp đồng thuê, mỗi lần như vậy rất bất tiện”.

Bên cạnh đó, Phương Thảo cho rằng mọi chi phí thuê khá đắt đỏ mà lại không có tính chắc chắn. Do vậy, cô cùng chồng đã phấn đấu có một căn nhà của riêng mình, thoải mái hơn và về lâu dài cũng tiết kiệm chi phí hơn. Bởi nhà là tài sản lớn và nó vẫn luôn ở đó. Hiện nay, Phương thảo cùng chồng đang sở hữu căn hộ là 3,3 tỷ.

Phương Thảo





Mong muốn an cư lạc nghiệp, không thích phụ thuộc, Thương Nguyễn (sinh năm 1989) đã quyết định mua căn hộ 61,5m2. Tổng chi phí mua căn hộ là 2 tỷ 350 triệu đồng đã bao gồm nội thất, đây là căn nhà đầu tiên sau 9 năm cưới nhau của vợ chồng Thương Nguyễn.

Nhiều người cho rằng thuê nhà rồi để tiền đó kinh doanh sẽ phù hợp hơn, tuy nhiên Thương Nguyễn không cho là vậy. “Mình nghĩ kể cả khi làm ăn kinh doanh, ngôi nhà có giá trị, mình vẫn tận dụng được nó để làm vốn kinh doanh mà. Do vậy, mình vẫn thích mua nhà, dù to hay nhỏ vẫn có một điều gì đó an tâm, con cái mình cũng có được môi trường ấm áp từ ngôi nhà của chính gia đình, cảm giác không còn bơ vơ lang thang như thời mình thuê nhà ngày xưa nữa. Với tâm lý thuê nhà, mình rất hay tạm bợ, không dám đầu tư mua sắm gì vì nó có phải của mình đâu nên chất lượng cuộc sống cũng kém hơn phần nào. Đó là tâm lý chung”.

Phòng khách nhà Thương Nguyễn





Còn đối với Thanh Vân, đầu tư kinh doanh sẽ dễ dàng hơn khi kinh tế bình ổn thôi còn đã gặp rủi ro thì có khi mất trắng. Dù gì khi có nhà, bão giông sẽ dừng sau cánh cửa. Bạn còn có nơi để về. Chứ lúc kinh doanh thất bại, không có tiền đóng trọ thì đâu chủ trọ nào cho mình nương thân.

Những lưu ý khi mua căn nhà đầu tiên

Dù vậy, việc bỏ một số tiền lớn để mua nhà không phải là chuyện dễ dàng. Thanh Vân cùng chồng đã “mua đứt" căn nhà mà không cần vay nợ. Nói về lựa chọn có phần không hợp xu thế hiện tại này, Thanh Vân chia sẻ lúc đầu vợ chồng cô cũng có lựa chọn phương án vay nếu không đủ khả năng mua đứt. Song, may mắn được người thân giúp đỡ nên có thể mua đứt. Vì hiện nay kinh tế khá biến động, bão giá đã hơn nửa năm, nếu vay ngân hàng cũng đáng e ngại.

Như đợt dịch, hàng loạt công ty đóng cửa, nhiều người mất việc nhưng vẫn phải gắng gượng đóng lãi cho ngân hàng. Làm trong nghề ngân hàng, Thanh Viên tiếp xúc nhiều trường hợp đó, cảm thấy khá rủi ro. Bên cạnh đó, tiền để đầu tư thì thời điểm này, đầu tư gì cũng đáng lo hết.

“Do vậy, tụi mình quyết vét sạch để dồn vào nhà. Cứ phải "an cư lạc nghiệp", lo xong nhà cửa thì tụi mình có thể thoải mái tinh thần đi làm mà hàng tháng không phải lo chi trả những hạng mục trước kia nữa, chẳng hạn thuê nhà. Và bây giờ tiền làm ra tiền, vợ chồng mình có thể đầu tư kinh doanh nếu muốn, không lo sợ rủi ro mà ảnh hưởng tới nhà cửa nữa. Nếu có mua căn nhà thứ 2 thì mình sẽ chọn vay nợ vì đã có căn 1 làm nền móng rồi”.

Căn nhà của Thanh Vân





Cũng giống như Thanh Vân, Thương Nguyễn đã mua đứt căn nhà. Tuy nhiên, cô chia sẻ rằng khi đủ ⅔ số tiền mua nhà, cô cũng định vay nhưng may mắn có gia đình hỗ trợ nên có thể mua đứt. Khoảng 1 thời gian ngắn sau, Thương Nguyễn đã lo đủ trả số tiền vay cho người nhà.

“Mình cũng chọn vay nhưng muốn đầu tư vào đất nên sinh lời tốt hơn. Do vậy, mình "mua đứt" nhà để ở và tận dụng vay vốn vào những khoản "tiền đẻ ra tiền" khác. Mình nghĩ nếu bạn có gia đình và con nhỏ, sở hữu căn nhà riêng có lẽ là mục tiêu lớn để các con được đủ đầy. Còn việc nếu bạn chưa có đủ nguồn vốn, có nên đi vay để mua nhà hay không, theo mình cần đánh giá trên nhiều khía cạnh”.

Bên cạnh đó, Phương Thảo đã vay nợ một khoản tiền để mua nhà. Cô cho rằng khi có trong tay 1 nửa số tiền mua nhà, mọi người có thể vay nợ trả góp để có được căn nhà đầu tiên. Mặt khác, Phương Thảo nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là hãy cân nhắc với các khoản vay và tính toán chi phí hợp lý. Cô đã có nhiều năm tích lũy và 1 năm thuê nhà để trải nghiệm và cân nhắc. Nếu muốn có một tinh thần thoải mái và một sự chuẩn bị kỹ càng hơn, hãy trải nghiệm và cân nhắc kĩ để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.