Bất chấp dự báo không sáng sủa về ngành, một doanh nghiệp thép tự tin đặt kế hoạch lãi trăm tỷ trong năm 2023

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) vừa thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, với sản lượng tiêu thụ mục tiêu 1 triệu tấn thép các loại cùng lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng.

Kế hoạch trên được SMC đưa ra trong bối cảnh ngành thép đang suy thoái sau 2 năm kinh doanh bùng nổ, với giá thép và nhu cầu giảm mạnh.

Trong quý 3, cả 6 doanh nghiệp đầu ngành thép đều ghi nhận mức lỗ lớn. Trong đó, SMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.672 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng công ty lại lỗ sau thuế 219 tỷ đồng trái ngược với cùng kỳ lãi 129 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do kinh doanh dưới giá vốn và chi phí tài chính tăng cao.

Luỹ kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu đạt 18.949 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế 94 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi lớn 869 tỷ đồng.

SMC giải thích sản lượng thép bán ra trong 9 tháng 2022 tăng 20% so với cùng kỳ đã làm doanh thu tăng 25%. Tuy nhiên do giá cả thị trường sụt giảm nhanh và liên tục so với giá hàng hoá công ty nhập khẩu từ quý 4 năm 2021 và đầu năm 2022, đã làm cho giá bán một số mặt hàng thép thấp hơn giá vốn nên lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2022 giảm 75% so với cùng kỳ.

Trong báo cáo gần đây của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, năm 2022, ngành thép đã bị ảnh hưởng nặng nề do lạm phát cao kéo dài làm giảm nhu cầu toàn cầu. Trong năm 2023, nhu cầu toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại rõ rệt hơn. KIS nhận thấy tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu đang dần xuất hiện lên kết quả hoạt động của các công ty trong các tháng tới đây.

Vào năm 2023, chuyên gia KIS cho rằng kết quả hoạt động của hầu hết các ngành sử dụng thép cuối cùng sẽ sụt giảm đáng kể. Mặc dù có một số tín hiệu tích cực từ thị trường bất động sản tại Trung Quốc và chính sách Zero-COVID, nhưng điều này chỉ có thể giải tỏa phần nào lo ngại dư cung từ Trung Quốc, và hỗ trợ giá thép toàn cầu.

Theo đánh giá của chuyên gia, ngành thép toàn cầu sẽ không có cải thiện đáng kể nào trong năm 2023, các doanh nghiệp xuất khẩu thép Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng khi nhu cầu toàn cầu chững lại.

Bên cạnh đó, sự bất ổn của thị trường bất động sản trong nước cũng có thể làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm thép. Với hơn 90% lượng tiêu thụ thép trong nước đến từ ngành xây dựng, thị trường nhà ở trì trệ có thể làm giảm nhu cầu trong nước trong những tháng tới.

Một số thông báo cắt giảm sản xuất từ các doanh nghiệp thép lớn đã được công bố kể từ tháng 9 như Tập đoàn thép Pomina thông báo ngừng hoạt động BOF; Thép miền Nam thông báo cắt giảm sản lượng và HPG đã công bố kế hoạch đóng cửa 2 trong số 3 lò cao tại Hải Dương và 2 trong số 4 lò cao tại Dung Quất trong tháng 11 và thêm một lò nữa vào tháng 12/2022 nếu nhu cầu vẫn yếu.