Bất chấp lợi nhuận quý 4 giảm sâu, doanh nghiệp sản xuất vàng mã hiếm hoi trên sàn chứng khoán vẫn báo lãi cả năm cao kỷ lục

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán: CAP) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 niên độ 2022-2023 (từ 1/7/2023-30/9/2023) với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.



Theo đó, doanh thu thuần ghi nhận gần 70 tỷ đồng, sụt giảm tới 70% so với thực hiện cùng kỳ.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh tinh bột sắn từng là nguồn thu chính đã có sự sụt giảm đáng kể. Cụ thể, doanh thu từ tinh bột sắn trong quý 4 niên độ 2022-2023 giảm 92% so với cùng kỳ niên độ trước, còn vỏn vẹn 12 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận 146 tỷ đồng. Tương tự, kinh doanh giấy vàng mã cũng sụt giảm 71%, đóng góp 29 tỷ đồng vào doanh thu thuần. Chỉ có mảng giấy đế vẫn đi ngang cùng kỳ năm trước, đem lại 46 tỷ đồng doanh thu.

Bên cạnh đó, chi phí giá vốn giảm ít hơn mức giảm doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm 75% còn chưa đầy 16 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp co hẹp từ 29% trong cùng kỳ năm 2022 xuống còn 24%.

Ngược lại, doanh thu tài chính lại tăng cao 135% lên hơn 4 tỷ đồng trong khi không phát sinh chi phí tài chính. Các khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm lần lượt 75% và 19%.

Kết quả, CAP báo lãi sau thuế quý 4 còn vỏn vẹn 10 tỷ đồng, giảm 75% so với thực hiện cùng kỳ 2022. Được biết, tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) rơi vào quý kinh doanh cuối của niên độ 2022-2023, nhu cầu vàng mã, giấy đế phục vụ đời sống tâm linh của người Việt gia tăng trong thời gian này. Dù vậy, CAP vẫn báo lãi sụt giảm mạnh trong quý vừa qua.

Lũy kế niên độ kinh doanh 2022-2023 , doanh thu thuần đạt hơn 611 tỷ đồng giảm nhẹ 7% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 114 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện niên độ trước đó. Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục kể từ khi đi vào hoạt động mà CAP đạt được, đáng chú ý kỷ lục cũ vừa thiết lập trong niên độ kinh doanh liền trước.

Với kết quả này, CAP đã vượt 5% kế hoạch doanh thu (580 tỷ đồng) và vượt 63% mục tiêu lợi nhuận sau thuế (70 tỷ đồng).

Trong cơ cấu doanh thu, tinh bột sắn tiếp tục là mặt hàng mang lại doanh thu lớn nhất với hơn 404 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66% doanh thu niên độ 2022-2023. Mảng giấy đế và giấy vàng mã đem về lần lượt 192 tỷ và 68 tỷ đồng, tương ứng chiếm 31% và 11% cơ cấu doanh thu.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của CAP đạt trên 292 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 198 tỷ đồng, chiếm 68% tổng tài sản; khoản mục hàng tồn kho tăng thêm 14 tỷ so với đầu năm lên hơn 31 tỷ đồng. Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt hơn 265 tỷ, chiếm 91% tổng nguồn vốn; nợ phải trả đạt 27 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm. CAP không vay nợ tài chính. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết 30/9 ghi nhận 123 tỷ đồng.