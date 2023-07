Bất chấp thị trường bất động sản trầm lắng, Nam Long vẫn báo lãi 231 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với doanh thu thuần là hơn 953 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 561 tỷ đồng, tương đương với quý II/2022. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính của NLG trong quý II là 40,5 tỷ đồng, tăng hơn 14 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong quý II, chi phí hoạt động tài chính của Nam Long là 74,5 tỷ đồng, tăng gần 76% so với cùng kỳ. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp của NLG là 122 tỷ đồng, giảm 18% so với quý II/2022. Kết thúc quý 3, Nam Long ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 20% so với cùng kỳ, mức 231 tỷ đồng.

Lý giải về kết quả kinh doanh, Nam Long cho biết, doanh thu chủ yếu trong quý được đóng góp từ doanh thu bán nhà ở và căn hộ (chiếm 91% tổng doanh thu quý). Lợi nhuận thuần quý II/2023 tăng 39 tỷ đồng (20%) so với cùng kỳ chủ yếu do tăng phần lãi nhận từ công ty liên doanh Mizuki.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.118 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Doanh thu chủ yếu trong năm được đóng góp từ doanh thu bán nhà và căn hộ (chiếm 87% tổng doanh thu” đạt 1.038 tỷ đồng. Khoản này đến từ các dự án trọng điểm là Southgate và Akari. Lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm 2023 tăng 23 tỷ đồng (10%) so với cùng kỳ chủ yếu do việc tăng phần lãi nhận từ công ty liên doanh Mizuki.

Tại ngày 30/6, lượng hàng tồn kho của Nam Long biến động, tăng gần 10% lên mức 16.337 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản dở dang chiếm tới 99,8% trong tổng hàng tồn kho. Hàng tồn kho của Nam Long tăng trong quý vừa qua chủ yếu do hàng tồn tại dự án Izumi tăng 712 tỷ đồng lên mức 9.012 tỷ đồng; dự án Waterpoint giai đoạn 1 tăng 84 tỷ đồng lên 3.601 tỷ đồng; dự án Hoàng Nam (Akari) tăng gấp đôi từ 409 tỷ đồng lên 818 tỷ đồng; Dự án Cần Thơ tăng 192 tỷ đồng lên 699 tỷ;...

Tại đại hội cổ đông thường niên 2023, ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty, dự báo năm nay ông Quang cho biết thị trường tiếp tục đối mặt với ba rủi ro lớn.

Thứ nhất, rủi ro về thị trường và sản phẩm (kinh tế khó khăn, đơn hàng gia công giảm, lương giảm, nhân sự giảm, GDP dự báo giảm), lệch pha cung cầu các phân khúc bất động sản, khủng hoảng niềm tin khiến sức mua giảm.

Thứ hai, rủi ro tài chính, doanh nghiệp mất thanh khoản, kênh huy động vốn bị thắt chặt, người mua nhà đối mặt lãi suất cao.

Thứ ba, rủi ro về pháp lý dự án, khi gặp sự chồng chéo, chưa hoàn thiện hệ thống pháp lý, công tác tính tiền sử dụng đất.

Chia sẻ về kế hoạch, ông cho biết, NLG sắp tới sẽ ưu tiên phát triển các dự án có sản phẩm sẵn sàng phù hợp với túi tiền, xây dựng chính sách hỗ trợ người mua nhà, ưu tiên mở rộng quỹ đất cho sản phẩm nhà ở vừa túi tiền. Chiến lược lâu dài, Công ty tiếp tục phát triển khu đô thị tích hợp và tiện ích khu đô thị; hoàn tất xây cấu trúc và lộ trình chuyển đổi số…