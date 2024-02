Bắt chủ tịch xã và 4 thuộc cấp liên quan chuyển nhượng đất trái phép ở Thái Bình

Ngày 27/2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng An và 3 người khác liên quan vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Chủ tịch xã Hồng An và 4 thuộc cấp bị khởi tố liên quan việc chuyển nhượng trái phép đất trồng lúa. (Ảnh minh họa)

Các bị can gồm: Đường Khắc Thủy (SN 1965, Chủ tịch UBND xã Hồng An); Trần Hữu Dũng (SN 1981, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng An, nguyên công chức địa chính xã Hồng An); Trần Ích Vinh (SN 1964, Bí thư Chi bộ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An); Trần Quang Bảo (SN 1964, Trưởng thôn Bắc Sơn, xã Hồng An) và Đường Thị Hoa (SN 1968, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An).

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND huyện Hưng Hà phê chuẩn.

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, các bị can nêu trên đã vượt quá quyền hạn được giao, chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An, huyện Hưng Hà.

Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước và cá nhân tổng số tiền hơn 221 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tháng 9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cũng khởi tố chủ tịch và cán bộ công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND xã Đông Á.

Các bị can bị khởi tố gồm: Phí Đức Vui (SN 1969, trú tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng, Chủ tịch UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng) bị khởi tố về “Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 2, Điều 221; “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự”; Lê Văn Luy (SN 1965, trú tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng, Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Đông Á).

Kết quả điều tra xác định, với vai trò là Chủ tịch UBND xã Đông Á, Phí Đức Vui đã chỉ đạo kế toán UBND xã bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định trong số tiền trên Phí Đức Vui đã nhiều lần chỉ đạo kế toán chi không đúng quy định, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng.

Ngoài ra, trong các tháng 11/2021 và 6/2022, Phí Đức Vui đã cùng Lê Văn Luy lập khống chứng từ để rút tiền từ ngân sách của UBND xã Đông Á gây thiệt hại số tiền hơn 23 triệu đồng.