Bật điều hòa 28 độ mát như 24, 25 độ: Điều chỉnh đơn giản, tưởng tốn điện nhưng thực tế ngược lại

Tại thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương miền Bắc, ghi nhận nền nhiệt ngoài trời vẫn ở mức cao, có nơi thậm chí gần ngưỡng 40 độ C, không khí oi bức. Lúc này, loạt thiết bị, trong đó tiêu biểu là điều hòa, được ưa chuộng sử dụng, phục vụ nhu cầu làm mát của gia đình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng điều hòa sao cho đúng cách, giúp thiết bị vừa hoạt động hiệu quả, tiết kiệm. Đặc biệt nhiều người còn có thói quen để nhiệt độ xuống thật thấp, khoảng dưới 24 độ C, thậm chí 18 độ C với mong muốn làm lạnh không gian nhanh chóng.

Ảnh minh họa

Thực tế, các chuyên gia cho biết chỉ cần để điều hòa ở mức 28°C, kết hợp một số mẹo nhỏ, không gian sống vẫn có thể duy trì được sự mát mẻ, dễ chịu mà lượng điện tiêu thụ giảm đáng kể.

Bật 28°C vẫn mát nếu kết hợp đúng cách

Khác với suy nghĩ của nhiều người, nhiệt độ càng thấp chưa chắc giúp phòng mát nhanh hơn. Theo chuyên gia kỹ thuật điện lạnh Trần Văn Tuyên (TP.HCM), điều quan trọng không nằm ở con số hiển thị trên điều khiển, mà là cách không khí lạnh được phân tán trong phòng.

Cụ thể, thay vì bật điều hòa ở 24°C, việc cài đặt ở 28°C và bật thêm quạt trần hoặc quạt đứng ở mức nhẹ sẽ giúp luồng khí lạnh được đối lưu đều, không khí trong phòng thoáng hơn và cảm giác mát rõ rệt hơn. Cách làm này vừa giúp hạn chế sốc nhiệt khi di chuyển ra ngoài, vừa giảm tải cho điều hòa.

Thống kê từ Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy, khi người dùng điều chỉnh điều hòa lên 28°C và kết hợp với quạt, lượng điện tiêu thụ có thể giảm khoảng 15–25% so với việc sử dụng điều hòa đơn lẻ ở mức 24°C. Chính vì vậy, cách bật điều hòa ở mức nhiệt cao, trên 25 độ, lý tưởng nhất là 26-27 độ cũng được EVN khuyến khích các hộ gia đình thực hiện theo.

Các yếu tố khác giúp điều hòa hoạt động hiệu quả

Không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ cài đặt, hiệu quả làm mát còn bị ảnh hưởng lớn bởi vị trí lắp điều hòa. Đại diện Panasonic Việt Nam cho biết, nếu dàn lạnh được đặt đối diện cửa sổ hoặc nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp, không khí trong phòng sẽ luôn bị hâm nóng, khiến điều hòa phải “gồng mình” làm mát liên tục, dẫn tới tăng tiêu thụ điện và giảm tuổi thọ thiết bị.

Tốt nhất, nên chọn những nơi tránh xa nguồn nhiệt trực tiếp, đồng thời sử dụng rèm cản nắng, đóng kín cửa sổ khi bật điều hòa để giữ nhiệt lạnh trong phòng được ổn định.

Ảnh minh họa

Một nguyên nhân khác được các chuyên gia chỉ ra khiến điều hòa hoạt động kém hiệu quả, đó là bụi bẩn tích tụ ở lưới lọc và dàn trao đổi nhiệt. Sau một thời gian sử dụng, luồng gió lạnh bị cản trở, điều hòa sẽ mất nhiều công suất hơn để làm mát cùng một không gian như trước.

Theo EVN, chỉ cần vệ sinh lưới lọc định kỳ 1–2 tháng/lần, máy sẽ hoạt động trơn tru hơn, tiết kiệm được từ 5–7% điện năng tiêu thụ. Việc vệ sinh không quá phức tạp: người dùng chỉ cần tháo lưới lọc, rửa sạch bằng nước lạnh, để ráo rồi lắp lại. Với dàn nóng, nên kiểm tra vị trí đặt có thông thoáng hay không, tránh các vật chắn gió hoặc rác bám bụi.

Có thể thấy, không phải cứ cài đặt nhiệt độ thật thấp mới là dùng điều hòa hiệu quả. Điều hòa bật 28°C hoàn toàn có thể mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu nếu biết cách kết hợp với quạt, chọn chế độ phù hợp, lắp đặt đúng vị trí và vệ sinh định kỳ.

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh giá điện tăng và mùa hè chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, những mẹo nhỏ này chính là “chìa khóa” giúp các gia đình có thể thoải mái sử dụng điều hòa mà vẫn tiết kiệm, đồng thời bảo vệ tuổi thọ cho chính thiết bị nhà mình.