Bắt đối tượng sinh năm 2001 bán 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người

Điển hình mới đây, giữa tháng 10/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Nguyễn Na (SN 2001, trú thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế) về hành vi “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhiều hình ảnh CCCD/CMND, hộ chiếu, bằng lái xe… của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh được rao bán công khai trên mạng Internet để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook, Telegram ảo để nhắn tin, liên lạc với người mua. Tiếp đó, các đối tượng dùng tiền ảo để giao dịch với nhau gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Na chính là đối tượng tàng trữ, mua bán các dữ liệu cá nhân. Bước đầu xác định, Na đã mua bán khoảng hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân tại Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định số tiền đối tượng thu được từ việc mua bán dữ liệu cá nhân, Na đã sử dụng để tham gia đánh bạc trên mạng Internet. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Na về hành vi “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Đánh bạc”. Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra xét xử bị cáo Ngô Văn Nam (SN 2000, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và bị cáo Trần Nhật Trường (SN 1994, trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) liên quan đến việc mua bán hàng chục ngàn thông tin cá nhân của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Theo hồ sơ vụ án, quá trình sử dụng mạng xã hội, Nam phát hiện, nhiều trang mạng đăng thông tin về việc cần mua thông tin cá nhân là CMND và CCCD nên Nam đăng tin cần mua thông tin cá nhân. Giữa tháng 4/2022, Nam phát hiện có một tài khoản Zalo và Telegram của Trường có thông tin cá nhân cần bán nên liên hệ và hai bên thống nhất mua bán với giá từ 2.000-3.000 đồng/bộ thông tin cá nhân. Nam mua của Trường 14.500 bộ hồ sơ với tổng số tiền 37 triệu đồng, sau đó bán lại hàng trăm triệu đồng…

Đối với Trần Nhật Trường, khi thấy nhiều người có nhu cầu mua thông cá nhân trên các trang mạng xã hội nên cùng một người bạn ở trọ tại TP Hồ Chí Minh góp tiền mua đường link của một công ty tài chính với giá 5 triệu đồng. Sau khi mua được đường link trên, Trường bán 15.445 thông tin cá nhân cho 5 người… TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt Ngô Văn Nam 12 tháng tù và Trần Nhật Trường 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Công an khuyến cáo:

Người dân cần bảo vệ thông tin cá nhân, không mượn, thuê, bán giấy tờ hoặc đăng ảnh lên mạng xã hội. Cung cấp dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền và thận trọng với các đường dẫn lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân nếu chưa rõ ràng. Nếu dữ liệu cá nhân bị lộ, cần báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ.