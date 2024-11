Sáng 21/11, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số phối hợp với Cục Công Nghiệp, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số ngành công thương năm 2024 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, kinh tế toàn cầu hiện trong giai đoạn bắt đầu phục hồi sau thời kỳ khó khăn kéo dài. Đến tháng 9, đa số các tổ chức quốc tế đều nhận định lạc quan hơn về tăng trưởng kinh tế của năm, dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay đạt khoảng 3,2%. Các hoạt động dịch vụ đang trên đà sôi động trở lại và tăng cao hơn so với khu vực công nghiệp. Tương tự, nền kinh tế Việt Nam được dự đoán tăng trưởng năm nay cao hơn năm 2023 từ 0,9-1,1 điểm phần trăm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu khai mạc diễn đàn.

Trong bối cảnh đó, thương mại điện tử và kinh tế số Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm sáng của phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo “Kinh tế số Đông Nam Á năm 2024” do Google - Temasek công bố ngày 5/11, ước tính quy mô nền kinh tế Internet Việt Nam đạt 36 tỷ USD trong năm nay, tăng 16% so với năm ngoái. Thương mại điện tử bán lẻ vẫn tiếp tục là trụ cột khi đóng góp 22 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ và chiếm 61% tổng quy mô nền kinh tế Internet. Theo đơn vị nghiên cứu, tốc độ tăng trưởng cao của Việt Nam dự kiến tiếp tục ổn định nhờ vào lĩnh vực sản xuất và chế biến, cũng như xuất khẩu. Đến năm 2030, giá trị giao dịch toàn thị trường (GMV) có thể dao động từ 90-200 tỷ USD.

Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Công nghiệp, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) và Vụ Kinh tế số, xã hội số (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã chia sẻ về những chính sách, chiến lược, kế hoạch thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất tham gia chuyển đổi số.

Triển lãm các công nghệ, giải pháp chuyển đổi số, sản xuất thông minh, ứng dụng thương mại điện tử.

Các kinh nghiệm, thành tựu trong việc chuyển đổi số thành công cũng như các giải pháp, đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước nhằm thực hiện thành công và hiệu quả hơn công tác chuyển đổi số cũng được đại diện đến từ Sở Công Thương Hà Nội, Tập đoàn Điện lực, Grab Việt Nam và FPT Digital chia sẻ tại phiên tọa đàm toàn thể.

Tại phiên hội thảo các bài tham luận của các diễn giả cho biết trước bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là thiết yếu trong phát triển ngành công nghiệp sản xuất và năng lượng Việt Nam.

Các diễn giả đã mang đến góc nhìn tổng quan về phát triển thương mại điện tử bền vững. Các trao đổi, thảo luận tại phiên tọa đàm đã giúp cho các khách mời tham dự có thể hiểu được sâu hơn về các giải pháp mà cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã, đang và sẽ triển khai nhằm vượt qua những khó khăn còn tồn tại trong quá trình tiến tới thương mại điện tử bền vững.