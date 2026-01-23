Bất động sản 2026: Neo giữ dòng tiền an toàn?

Tại một buổi Hội thảo về tâm điểm dòng tiền mới đây, các chuyên gia đã đưa ra góc nhìn kênh đầu tư năm 2026. Theo đó, PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủđánh giá, nếu trong tầm nhìn dài hạn, bất động sản vẫn là một kênh đầu tư tiềm năng. Đặc biệt, sau các đợt sáp nhập đơn vị hành chính, mặt bằng giá bất động sản sẽ xuất hiện những chuyển động mang tính phân hóa rõ rệt. Ở một số địa phương từng là thủ phủ cũ, giá có thể điều chỉnh giảm do suy giảm vai trò trung tâm.

Ngược lại, những khu vực được lựa chọn làm trung tâm hành chính mới, đi kèm với đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông và dịch vụ công, lại có dư địa tăng giá đáng kể. Điều này cho thấy, giá bất động sản trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc rất lớn vào yếu tố vị trí, “tọa độ” phát triển và mức độ đầu tư hạ tầng, thay vì tăng đồng loạt như các chu kỳ trước.

Về dài hạn, tiềm năng của thị trường bất động sản vẫn được củng cố bởi quá trình nâng chuẩn phát triển đô thị. Các đô thị tương lai không chỉ mở rộng về quy mô mà còn phải đáp ứng những tiêu chí ngày càng cao về môi trường, công nghệ và chất lượng sống, hướng tới mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh và phát triển bền vững. Chính vì vậy, hoạt động đầu tư bất động sản cần được đặt trong một tầm nhìn dài hơi, cân nhắc kỹ các yếu tố nền tảng như quy hoạch, hạ tầng, khả năng kết nối và xu hướng phát triển đô thị, thay vì chạy theo các thông tin đồn đoán ngắn hạn hay tâm lý FOMO trước những cơn “sóng” giá nhất thời.

Đồng quan điểm, PGS.TS Ngô Trí Long, Chuyên gia kinh tế cho biết, riêng với bất động sản, đây là kênh giữ tiền an toàn nhờ vào tính hữu hạn của đất đai trước nhu cầu ngày càng lớn của con người. Để thành công, nhà đầu tư cần tìm kiếm những bất động sản được ví như "hoa hậu", tức là những tài sản sở hữu vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ về y tế, giáo dục và đảm bảo an ninh. Những tài sản này không chỉ có tính thanh khoản cao mà còn tạo ra dòng tiền bền vững, trái ngược hoàn toàn với những bất động sản rủi ro, pháp lý mập mờ thường có biên độ tăng trưởng rất thấp.

Cùng góc nhìn, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, năm 2026 sẽ là giai đoạn thị trường bất động sản hưởng lợi trực tiếp từ những nỗ lực tháo gỡ pháp lý và đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ. Với kế hoạch giải ngân khoảng 1 triệu tỷ đồng cho hạ tầng, thị trường không chỉ sôi động ở các đô thị lớn mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến các vùng kinh tế mới, tiêu biểu là khu vực Tây Nam Bộ. Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và dịch vụ du lịch chính là ngòi nổ kích cầu cho các phân khúc bất động sản liên quan.

Trong bức tranh chung đó, phân khúc nhà ở vẫn giữ vai trò trọng tâm nhờ sự quan tâm sát sao của Nhà nước. Đáng chú ý, chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội đang ghi nhận những bước tiến vượt bậc với mục tiêu hoàn thành vào năm 2028 và dự kiến sẽ đạt khoảng 1,5 triệu căn vào năm 2030, vượt xa kế hoạch ban đầu. Sự kết hợp giữa các chính sách khơi thông nguồn cung và mức tăng trưởng tín dụng duy trì ở ngưỡng 15% đang tạo ra một hệ sinh thái thuận lợi, giúp các dự án chất lượng và các loại hình bất động sản từ công nghiệp đến bán lẻ duy trì đà tăng trưởng ổn định trong năm 2026.

“Bức tranh bất động sản giai đoạn cuối 2025 - đầu 2026 đang chứng kiến những bước ngoặt lớn nhờ sự bứt phá của hạ tầng giao thông. Việc đồng loạt khởi công hàng trăm dự án, đặc biệt là các tuyến metro tại TP.HCM hay mạng lưới đường sắt tốc độ cao kết nối các cực tăng trưởng như Hà Nội - Quảng Ninh, không chỉ đơn thuần là mở rộng đường xá mà còn đang trực tiếp tái định nghĩa lại dòng chảy của dòng vốn đầu tư”, TS. Đính nhận định.