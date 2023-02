Bất động sản Cần Thơ, giao dịch giảm giá vẫn 'trên trời'

Nhiều dự án BĐS tại Cần Thơ dù xây dựng xong nhưng do chưa được nộp tiền sử dụng đất nên chưa thể mở bán. Ảnh An Hòa

Hỏi nhiều, mua ít

Theo bà PT, chuyên viên môi giới BĐS tại Cần Thơ, từ sau Tết Nguyên đán đến nay lượt khách gọi điện, hoặc gặp trực tiếp để tham khảo thông tin về giá nhà đất khu vực nội ô và các quận vùng ven TP. Cần Thơ không giảm, tuy nhiên, số lượng giao dịch thì rất ít.

"Có thể khách hàng đang có tâm lý bắt đáy, chờ các nhà đầu tư dự án giảm giá sốc vì ngộp bởi lãi suất vay vốn cao, mới xuống tiền mua", bà T nhận định.

Ông LVK, một nhà đầu tư BĐS tại Cần Thơ cho biết, mặc dù giao dịch BĐS trong hơn 1 tháng qua trầm lắng nhưng giá nhà, đất tại Cần Thơ giảm rất ít. Cụ thể như giá giao dịch đất ở tại khu Nam Long trước Tết phải từ 3,3 tỷ đồng/nền (khoảng 100m2), thì nay giữ giá này. Hay như nền ở khu Hồng Loan, trước đây tầm 2,5 tỷ đồng thì nay cũng phải trên 2,3 tỷ đồng…

"Lý do thị trường BĐS giao dịch trầm lắng nhưng giá không giảm là do giá nhà đất tại Cần Thơ không tăng ảo như nhiều nới khác. Bên cạnh đó, do thời gian gần đây tại khu vực trung tâm TP. Cần Thơ có ít dự án được phê duyệt, nguồn cung mới rất hạn chế", ông K cho hay.

Chủ tịch Hiệp hội BĐS Cần Thơ Dương Quốc Thuỷ cho rằng thị trường BĐS Cần Thơ rất khả quan và tích cực trong nhiều năm qua. So với các đô thị lớn khác, BĐS Cần Thơ không có hiện tượng sốt đất ảo hoặc thổi giá, nên nhà đầu tư chọn đầu tư tại Cần Thơ sẽ an toàn. Tuy nhiên, năm 2022 và bước sang năm 2023, cũng như nhiều địa phương khác, thị trường BĐS Cần Thơ giao dịch trầm lắng hơn thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19.

"Thị trường BĐS đang bước vào cao điểm tái cơ cấu, sàng lọc. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội cho những nhà đầu tư có tiềm lực. Thời điểm cuối năm 2023, khi các chính sách liên quan đến đất đai, nguồn vốn được hoàn thiện thì thị trường BĐS Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung sẽ lấy lại đà phục hồi tốt", ông Thủy nhận định.

Các dự án có đầy đủ pháp lý vẫn có khách hàng tìm mua. Ảnh An Hòa

Sản phẩm đảm bảo tính pháp lý vẫn có đầu ra

Theo nhận định của các chuyên gia BĐS, thị trường BĐS Cần Thơ đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển.

Hiện nay giá đất tại các đô thị lớn đã được đẩy lên khá cao, dư địa tăng giá thêm không còn nhiều nên xu hướng nhà đầu tư tìm kiếm những thị trường xa, nhiều triển vọng, đón dòng vốn đầu tư công vào các dự án hạ tầng vĩ mô, điển hình như Tây Nam bộ, khu vực đang sở hữu mức giá bất động sản thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo ông Lê Phương Ðông, Trưởng Văn phòng Ðại diện Hội Môi giới BÐS Việt Nam khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tại khu vực này có nhiều dự án đầu tư quy mô lớn như các tuyến cao tốc, đường sắt, cảng nước sâu được triển khai.

"Kết nối giao thông thuận lợi sẽ là điều kiện để các tỉnh, thành Tây Nam bộ thu hút nhà đầu tư đến làm ăn sinh sống, thị trường BĐS cũng phát triển theo. Mặt khác, khi các dự án được triển khai thì nhu cầu tái định cư của các hộ phải nhường đất cho dự án cũng rất lớn, đây cũng là cơ hội cho các dự án BĐS có mức giá trung bình phát triển", ông Đông dự báo.

Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Tín Phát cho rằng, mặc dù thị trường BĐS đang chựng lại nhưng tại Cần Thơ, nhà đất ở các dự án có đầy đủ pháp lý với mức giá từ 2 đến 4 tỷ đồng/nền, vị trí tốt vẫn giao dịch do phần lớn người mua nhà hiện nay là người có nhu cầu thật.

Theo bà Võ Thị Viên, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Kiến trúc Nhịp Điệu Xanh, với tốc độ đô thị hóa nhanh, giá nhà đất riêng lẻ tại Cần Thơ đã bắt đầu vượt khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình.

Hiện nay nhiều hộ gia đình, nhất là các cặp vợ chồng trẻ có xu hướng chọn mua các căn hộ chung cư giá từ 1,5-2 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, sản phẩm căn hộ chung cư nhất là chung cư thương mại giá rẻ tại TP. Cần Thơ khá khan hiếm.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, Công ty cổ phần Kiến trúc Nhịp Điệu Xanh đã quyết định đầu tư dự án chung cư Nhịp điệu xanh - Dream House với quy mô 1 tầng hầm, 17 tầng nổi trên diện tích đất 3.083 m2. Dự kiến dự án này sẽ được khởi công trong năm nay và hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm sau.