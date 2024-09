Bất động sản Ciputra Hồ Tây: Quần long hội tụ - Khí vượng sinh tài

Bất động sản Tây Hồ Tây – nơi "Nùng Sơn Chính Khí"

Hồ Tây là một địa danh linh thiêng với nhiều truyền thuyết huyền bí. Thiên nhiên hài hòa giữa trời và nước làm nên cảnh quan tuyệt vời của Hồ Tây. Từ xa xưa, Hồ Tây là nơi vua chúa, quan lại, tao nhân mặc khách thưởng ngoạn và ca tụng. Thế đất đẹp, linh khí ngàn năm hội tụ, thật sự lý tưởng để an cư lạc nghiệp. Người dân Hà Nội quan niệm Hồ Tây là nơi tụ khí và cho rằng sự giàu có, hạnh phúc sẽ "đâm chồi, nảy lộc" trên mạnh đất có phong thủy tốt.

Bám dòng khí tốt lành của Hồ Tây, khu vực Tây Hồ Tây được xem là vùng đất cao cũng không kém gì khu Núi Nùng hay còn gọi là "Nùng Sơn Chính Khí" ở khu vực Ba Đình, có nghĩa là khí mạch theo các nhà phong thủy là tụ ở đây. Theo chuyên gia Phạm Cương thì thời gian tới khu vực Tây Hồ Tây và Đông Bắc sẽ có được dòng khí hội tụ nhờ cây cầu Nhật Tân và trục đường Nhật Tân-Nội Bài được lưu thông.

Khu vực Tây Hồ Tây từ trên cao nhìn xuống

Nói tới phong thủy Hà Nội, chuyên gia này nhấn mạnh đến yếu tố long mạch. Xu hướng trước đây, bất động sản được phát triển rất mạnh về phía Tây, và điều này nếu lý giải về long mạch nghĩa là khi sông Hồng chảy qua bờ Đông khí sẽ tụ về phía Tây. Nên khu vực "vượng khí" nhất sẽ hội tụ ở đây như khu Mỹ Đình, Cầu Giấy, hoặc quanh trục đường Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long,…

Cũng theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, sự biến đổi về thời gian nay long mạch đang lan dần về phía Đông và Bắc hơn là phía Tây. Vì vậy, xét về cơ hội tăng giá bất động sản thì khu vực Tây Hồ Tây sẽ rất đáng quan tâm cho các nhà đầu tư. Khu vực này trước đây như con rồng ẩn mình thì thời gian tới sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ, trở thành một trong những địa thế thịnh vượng phát triển.

Dưới góc độ kiến trúc, Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch kiến trúc Việt Nam cũng từng ví Hồ Tây là đầu rồng, nơi đây có vượng khí để phát triển thành khu thương mại, dịch vụ hàng đầu của Hà Nội. Hồ Tây cũng là điểm đầu của trục Hồ Tây - Ba Vì được xem là trục xương sống phát triển thủ đô, trục văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

KITA Capital: Hưởng trọn phong thủy tại vị trí đầu rồng linh thiêng

Khu đô thị KITA Capital được tọa lạc tại một vị trí vô cùng đặc biệt, nằm trong lòng khu đô thị Tây Hồ tây, nơi cửa ngõ Tây Bắc của thành phố Hà Nội. Đây không chỉ là một vị trí đắc địa mà còn được xem như là một lãnh thổ đầu rồng thắng địa, nơi tập trung sự tinh hoa của phong thủy và hưởng lợi từ linh khí thịnh vượng mà thiên nhiên đã ban tặng.

Với vị trí đắc địa tại khu đô thị Ciputra, KITA Capital được xem như một trong những dự án có yếu tố phong thủy ưu việt nhất tại Hà Nội khi sở hữu thế đất ở đây bằng mà cao, phẳng mà vững chãi. Cùng với đó, khu đô thị này nằm ở vị trí trái tim của khu vực Tây Hồ Tây với không gian sống yên tĩnh, thoáng đãng, không khí trong lành, nhiều cây xanh. Chính hai yếu tố này kết hợp lại tạo cho khu đô thị này trở thành vùng đất "an cư lạc nghiệp", một môi trường sống lý tưởng và mang lại may mắn, tài lộc cho chủ nhân sinh sống tại đây.

Những biệt thự tại KITA Capital được thiết kế cảnh quan hiện đại và xanh mát, trong lành.

Không chỉ vượng về thế đất, khu biệt thự KITA Capital còn được bồi đắp bởi những dòng khí tốt khi nằm ngay tại trục các trục giao thông chính, dễ dàng kết nối tới các khu vực trọng yếu của trung tâm Tây Hồ Tây cũng như khu khu trung tâm nội thành cũ thông qua tuyến đường Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp...Chính mạng lưới giao thông thông thoáng là tiền đề để những dòng khí tốt được lưu chuyển mang đến những vượng khí cho khu đất này.

Một trong những điểm phong thủy nổi bật đáng chú ý tại dự án KITA Capital còn là kiến trúc được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng và tinh tế. Thiết kế biệt thự nơi đây khá thoáng đãng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, ban công rộng, thoáng tạo năng lượng sống dồi dào, mang lại sự bình yên, tài lộc và may mắn cho cư dân.

Không gian sống lý tưởng, điểm đến cho giới tinh hoa.

Có thể nói, khi lựa chọn một nơi an cư, phong thủy vẫn là một yếu tố hàng đầu được giới tinh hoa trao gửi với niềm tin sẽ giúp các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe, và gặp nhiều may mắn, thành đạt trong công việc. Chính vì vậy những vùng đất có phong thủy đẹp, được đất trời ưu ái như KITA Capital chắc chắn sẽ mang đến sự thịnh vượng, cuộc sống thanh bình và hạnh phúc cho chủ nhân là nơi an cư hoàn hảo khi bạn muốn định cư tại khu vực Tây Hồ Tây.