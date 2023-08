Bất động sản Dĩ An, Bình Dương sẽ thế nào khi tiến tới lộ trình lên đô thị loại I vào năm 2025?

Đẩy mạnh hạ tầng tiến tới mục tiêu lên đô thị loại I

Ngày 27/4/2023, TP Dĩ An đã được công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Bình Dương. Mục tiêu của Dĩ An đặt ra là đến năm 2025 sẽ đạt các tiêu chí của đô thị loại I.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tp.Dĩ An đang ưu tiên dành nguồn lực đầu tư nhiều công trình hạ tầng đô thị.

Theo ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND Tp.Dĩ An, để sớm thực hiện thành công mục tiêu là đô thị loại I năm 2025 theo chương trình phát triển đô thị quốc gia, thành phố đang nỗ lực thực hiện các chương trình đột phá của Thành ủy bằng việc ban hành kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đồng thời, phát triển thương mại - dịch vụ chất lượng cao gắn với phát triển công nghiệp, đô thị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Hiện thành phố tiếp tục tập trung cao độ cho việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần tạo ra thế và lực mới thúc đẩy sự phát triển của Tp.Dĩ An trong thời gian tới.

Tp.Dĩ An, Bình Dương được xem là cửa ngõ quan trọng tại Bình Dương khi giáp với Tp.Biên Hòa, Tp.HCM và các tuyến đường huyết mạch như DT743, Quốc lộ 1K, Đại lộ 1A, Vành đai 3,... đi các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên và các tỉnh Miền Bắc. Đây cũng là vùng đất phát triển năng động của Bình Dương với thế mạnh là công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Theo đó, việc đầu tư hạ tầng giao thông giúp thúc đẩy tiềm năng bất động sản khu vực này.

Người dân được hưởng lợi gì?

Hiện Tp.Dĩ An đã thực hiện xong việc điều chỉnh quy hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu vực phát triển đô thị, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, các khu dân cư, thương mại.

Thành phố này đang khẩn trương thực hiện chỉnh trang đô thị để xứng tầm với quy mô cấp thành phố. Theo đó, bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến nhất là việc hình thành nhiều công viên, tiểu cảnh, công trình công cộng phục vụ nhân dân, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình quan trọng về thiết chế văn hóa thể thao, trường lớp các cấp...

Cụ thể, để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân, Tp.Dĩ An đang tập trung đầu tư xây dựng các trung tâm thể dục thể thao, các công trình thiết chế văn hóa, nhà truyền thống, trạm y tế, công viên... Xã hội hóa đầu tư nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn, như Hoa viên Nhà tang lễ phường Bình An quy mô 4,2 ha, đường Nguyễn Thị Khắp dài 750m, rộng 17m, 5 công viên, quảng trường, tiểu cảnh…

Mới đây, UBND Tp.Dĩ An đã làm việc với ngành chuyên môn và các chủ đầu tư thống nhất phương án thiết kế xây dựng công viên, tiểu cảnh, vỉa hè dọc tuyến đường ĐT743 thuộc phường Dĩ An. Công trình có diện tích gần 8.500m2, kéo dài từ ngã tư 550 đến đường D4, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An. Công trình khi hoàn thành sẽ tạo thêm điểm nhấn đô thị cho Dĩ An. Nhiều người dân trên địa bàn sẽ được hưởng lợi.

Cũng gần đây, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đi khảo sát một số dự án hạ tầng trên địa bàn Tp.Dĩ An. Theo hồ sơ dự thảo quy hoạch, tại nút giao Sóng Thần sẽ xây dựng thêm cầu vượt nối từ đường An Bình qua đường Độc Lập (kết nối với khu công nghiệp Sóng Thần) với tổng vốn đầu tư theo đề xuất là hơn 3.800 tỷ đồng.

Đồng thời, đường An Bình (thuộc phường An Bình, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cũng sẽ được mở rộng với điểm bắt đầu tại nút giao Sóng Thần đoạn ngay dưới chân cầu vượt Sóng Thần. Tuyến đường này sẽ được mở rộng với lộ giới dự kiến lên 34m, tổng mức đầu tư 1.693 tỷ đồng.

Cùng với việc người dân hưởng lợi, thì theo phân tích của các chuyên gia trong ngành, khi hạ tầng giao thông phát triển, đồng bộ thì bất động sản cũng sẽ phát triển theo. Việc an cư của người dân được chú trọng, tăng thêm giá trị tài sản sở hữu.

Thực tế, Tp.Dĩ An vốn là địa bàn hút dòng tiền đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản như Nam Long, Đất Xanh, Phú Đông, Hưng Thịnh, Pi Group, Bcons… Ngoài các dự án phát triển trước đó, mới đây, thị trường khu vực này chuẩn bị đón nhận thêm nguồn cung từ loạt dự án căn hộ giá vừa túi tiền như Picity Sky Park của Pi Group tại P.An Bình, Tp.Dĩ An; SkyOne của Phú Đông giá trên dưới 1,5 tỉ đồng/căn, Bcons Polaris của Bcons…

Theo quan sát, đến thời điểm 2023, Tp.Dĩ An đã có một loạt các dự án căn hộ hiện diện. Trong tương lai, nguồn cung căn hộ tại thị trường này còn gia tăng. Những dự án này được hưởng lợi lớn khi giao thông khu vực ngày càng cải thiện, đón lượng lớn dân cư đến sinh sống.