Bất động sản di sản: Dòng chảy "tài sản giá trị"

Bất động sản di sản – Giá trị từ sự khan hiếm và sức hút điểm đến

Thị trường bất động sản đang ghi nhận sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn tài sản. Bên cạnh vị trí, hạ tầng và công năng, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến giá trị văn hóa, chất lượng trải nghiệm, tính khan hiếm và khả năng gia tăng giá trị qua thời gian.

Từ đó, bất động sản gắn với các đô thị di sản dần hình thành một phân khúc riêng trên thế giới. Giá trị của dòng sản phẩm này được bồi đắp từ cảnh quan đặc trưng, chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và sức hút du lịch của điểm đến. Đây là những lợi thế khó sao chép, tạo nên khả năng giữ giá và gia tăng giá trị trong dài hạn.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy việc bảo tồn không gian lịch sử có thể tác động tích cực đến giá trị bất động sản. Theo Historic England, các bất động sản có giá trị lịch sử tại Anh thường được giao dịch với mức giá cao hơn khoảng 10-11% so với những tài sản tương đồng trong cùng khu vực. Trong khi đó, khu Historic District ở Charleston (Mỹ) ghi nhận giá nhà đất cao hơn tới 131% so với các khu vực ngoài vùng di sản.

Sức hấp dẫn của phân khúc này trước hết đến từ sự khan hiếm của quỹ đất. Tại các đô thị giàu giá trị văn hóa, quá trình phát triển luôn gắn với yêu cầu bảo tồn cảnh quan và bản sắc. Nguồn cung tại khu vực trung tâm vì thế khó mở rộng, trong khi sức hút của điểm đến tiếp tục được bồi đắp theo thời gian.

Là đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam, Huế đang chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ chất lượng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố ước đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ; trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Dòng khách tăng trưởng tích cực đang mở rộng nhu cầu lưu trú, bán lẻ, ẩm thực và dịch vụ trải nghiệm, qua đó tiếp tục bồi đắp giá trị khai thác của bất động sản tại khu vực trung tâm.

Hue Legacy Residence đón đầu xu hướng bất động sản di sản tại Huế

Sự phát triển bền vững của du lịch tại cố đô Huế góp phần bồi đắp giá trị cho bất động sản trung tâm.

Tọa lạc tại số 38 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, Hue Legacy Residence sở hữu vị trí trung tâm trong khu vực dân cư hiện hữu và có nhịp giao thương sôi động. Từ dự án, cư dân thuận tiện kết nối tới hệ thống trường đại học, bệnh viện, trung tâm thương mại, trung tâm hành chính và quần thể di sản Cố đô Huế.

Vị trí này giúp Hue Legacy Residence tiếp cận nhiều nguồn khách, từ cư dân địa phương, sinh viên, chuyên gia đến khách công tác và khách du lịch. Đây là nền tảng để chủ sở hữu phát triển các mô hình lưu trú, ẩm thực, bán lẻ, showroom, văn phòng và dịch vụ trải nghiệm, tạo khả năng khai thác thực trên chính tài sản.

Giá trị khan hiếm của Hue Legacy Residence được khẳng định qua Legacy Collection – bộ sưu tập shophouse giới hạn và sở hữu lâu dài. Quy mô hữu hạn tạo nên lợi thế khác biệt trong bối cảnh nguồn cung bất động sản có khả năng vừa an cư, vừa kinh doanh tại trung tâm Huế ngày càng hạn chế.

Hue Legacy Residence sở hữu lợi thế vị trí trung tâm cùng nguồn cung giới hạn giữa lòng đô thị di sản Huế.

Hue Legacy Residence còn được phát triển theo mô hình shophouse đa công năng với thiết kế 4 tầng và 1 tum, ba mặt thoáng cùng không gian sử dụng linh hoạt. Thiết kế theo ngôn ngữ kiến trúc châu Âu đương đại kết hợp nét thanh lịch đặc trưng của Huế tạo nên diện mạo trang nhã, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng và bền vững theo thời gian.

Chủ sở hữu có thể bố trí không gian sinh hoạt riêng tư kết hợp kinh doanh hoặc phát triển các mô hình boutique hotel, homestay cao cấp, nhà hàng, quán cà phê, showroom, văn phòng dịch vụ và cửa hàng bán lẻ. Thiết kế đa công năng giúp một tài sản đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, tạo dòng tiền và tích lũy giá trị dài hạn.

Bên cạnh vị trí và công năng khai thác, pháp lý minh bạch cùng sổ đỏ sở hữu lâu dài là lợi thế nổi bật của Hue Legacy Residence. Đây cũng là yếu tố được nhiều nhà đầu tư xem như một "bảo chứng" cho khả năng lưu giữ và gia tăng giá trị qua nhiều thế hệ.

Pháp lý minh bạch và sở hữu lâu dài khẳng định gia tăng giá trị của Hue Legacy Residence giữa quỹ đất trung tâm đô thị di sản ngày càng hữu hạn

Bất động sản tại đô thị di sản là điểm giao thoa giữa giá trị vật chất và những lợi thế của văn hóa, lịch sử, cảnh quan. Huế tiếp tục nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch và dịch vụ, Hue Legacy Residence hội tụ nền tảng để trở thành một "tài sản giá trị": phục vụ nhu cầu sống, tạo dòng tiền từ khai thác thực và lưu giữ giá trị bền vững qua thời gian.

Cập nhật đến khách hàng những thông tin mới nhất về dự án, Chủ đầu tư dự án Hue Legacy Residence long trọng tổ chức sự kiện :

Lễ giới thiệu Bộ sưu tập giới hạn dự án Hue Legacy Residence: Legacy Avenue Royale

Thời gian : 09h00 Thứ 7, Ngày 19.09.2026

Địa điểm : Grand ballroom, Mondial Hotel Hue - 17 Nguyễn Huệ, TP. Huế