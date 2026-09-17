Khu dân cư Nguyễn Văn Tiết mở bán, sẵn sàng thu hút đầu tư tại Lái Thiêu

‏Pháp lý minh bạch và bảo chứng vững chắc từ chủ đầu tư uy tín‏

‏Giữa bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ thanh lọc, các sản phẩm sở hữu giá trị thực và minh bạch về pháp lý luôn là tâm điểm săn đón của giới đầu tư cũng như khách hàng có nhu cầu an cư thực. Mới đây, toàn bộ 49 nhà phố thuộc dự án ‏ ‏khu dân cư‏ ‏ Nguyễn Văn Tiết đã chính thức đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, giao dịch (Theo Công văn số 31735/SXD-PTĐT do Sở Xây dựng cấp phép). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chủ đầu tư triển khai hoạt động bán hàng, đồng thời tạo niềm tin cho khách hàng an tâm sở hữu dự án.‏

‏Dự án còn ghi điểm khi Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố rà soát và xác nhận không phát hiện hồ sơ đăng ký thế chấp đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phần, kết hợp cùng cam kết bảo lãnh tài chính tối đa lên đến 195 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Bình Dương. Những thông tin bảo chứng này mang lại sự an tâm, giúp đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong quá trình sở hữu và thanh toán theo đúng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.‏

‏Cột mốc dự án ‏ ‏khu dân cư ‏ ‏Nguyễn Văn Tiết đủ điều kiện mở bán đã khẳng định năng lực của chủ đầu tư, đồng thời mở ra cơ hội đón đầu làn sóng tăng trưởng hạ tầng tại khu vực cửa ngõ.‏

‏Bên cạnh đó, dự án khu dân cư Nguyễn Văn Tiết toạ lạc tại trung tâm Lái Thiêu - khu vực đã hình thành đô thị hoàn chỉnh, có mật độ dân cư cao và khả năng kết nối trực tiếp với các trục giao thông quan trọng của khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh quỹ đất nhà phố tại các khu vực đô thị hiện hữu ngày càng hạn chế, một dự án quy mô, nằm giữa khu dân cư sẵn có và hướng đến cả nhu cầu ở lẫn kinh doanh đang tạo ra một phân khúc sản phẩm có tính thực dụng cao, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng an cư lẫn đầu tư.‏

‏Tọa độ giao thương sầm uất và không gian sống đa tiện ích ‏

‏Tọa lạc ngay mặt tiền tuyến đường huyết mạch Nguyễn Văn Tiết, dự án sở hữu tọa độ ‏ ‏đẹp‏ ‏ với khả năng kết nối linh hoạt. Từ khu vực này, cư dân có thể tiếp cận Quốc lộ 13 và các tuyến giao thông kết nối Thuận An và Thủ Đức, khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh cũng như các đô thị và khu công nghiệp lân cận. ‏

‏Đặc biệt, tuyến Metro số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM) đi qua Lái Thiêu trong tương lai sẽ trở thành trục xương sống giao thông công cộng hiện đại, giúp cư dân kết nối nhanh chóng về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin thị trường cũng ghi nhận dự án nằm trong khu vực có hệ thống tiện ích hiện hữu như AEON Mall Bình Dương Canary, Lotte Mart, chợ Lái Thiêu, các cơ sở giáo dục và bệnh viện. ‏

‏Bên cạnh đó, dự án liền kề trung tâm công nghiệp hiện đại bậc nhất như KCN VSIP 1, KCN Sóng Thần đã được lấp đầy 100% công suất tại khu vực phía Nam, thu hút lượng lớn các chuyên gia nước ngoài, kỹ sư cấp cao, cấp quản lý và trí thức đến sinh sống, làm việc. Điều này tạo ra nguồn cầu thực tế rất cao về nhà ở cao cấp, không gian thương mại dịch vụ và các sản phẩm shophouse vừa ở vừa kinh doanh.‏

‏Khu dân cư‏ ‏ Nguyễn Văn Tiết sở hữu vị trí tâm điểm kết nối giao thương tại Đông Bắc TP.HCM‏

‏Với thiết kế 1 trệt 2 lầu và sân thượng, diện tích từ 85,2 m² đến 130,1 m², mỗi căn nhà phố được tối ưu hóa theo mô hình Nhà phố đa công năng "All-in-One". Dự án được định hướng trở thành một khu đô thị kiểu mẫu, đáp ứng tiêu chuẩn kép vừa kinh doanh thương mại sinh lời cao vừa mang lại không gian an cư đẳng cấp, riêng tư cho gia đình đa thế hệ. Sự hòa quyện giữa nhịp sống đô thị năng động, sầm uất bên ngoài và sự ấm cúng, tiện nghi bên trong mỗi căn nhà sẽ kiến tạo nên một cộng đồng dân cư văn minh và thịnh vượng. ‏

‏Hiện tại, dự án đang được giới thiệu với mức giá từ 5,6 tỷ đồng/căn, cùng phương thức thanh toán linh hoạt và các chính sách hỗ trợ tài chính từ ngân hàng. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị đến thời điểm nhận nhà, phần còn lại có thể sử dụng khoản vay lên đến 70% được ân hạn gốc và hỗ trợ lãi suất. Đây cũng là giai đoạn được kỳ vọng mang lại lợi thế về giá khi chủ đầu tư dự kiến tăng giá thêm 4% trong thời gian tới, mở ra dư địa gia tăng giá trị cho những khách hàng xuống tiền sớm.‏

‏Song song đó, chính sách ưu đãi mới được triển khai với quà tặng tiền mặt lên đến 170 triệu đồng, góp phần giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu. Khách hàng còn được nhận thêm chiết khấu 1% khi giới thiệu người thân, bạn bè cùng tham gia chương trình "Liên kết đầu tư", qua đó gia tăng thêm lợi ích khi sở hữu và khai thác sản phẩm.‏

‏Từ sự minh bạch pháp lý đến tiềm năng vượt trội của dự án, ‏ ‏khu dân cư‏ ‏ Nguyễn Văn Tiết là lựa chọn sáng giá cho những khách hàng đang tìm kiếm một tổ ấm an cư lý tưởng kết hợp kinh doanh sinh lời bền vững tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.‏