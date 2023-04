Bất động sản giá trị thực hút khách tại thị trường TP.Châu Đốc - An Giang

Những yếu tố tạo nên giá trị thực cho bất động sản Châu Đốc

Có nhiều yếu tố thể hiện cho sản phẩm bất động sản giá trị thực, bao gồm vị trí, tiến độ xây dựng, uy tín chủ đầu tư...và cụ thể hơn là trải nghiệm thực tế sự hình thành của dự án và giá trị sống mà nó đem lại.

Tại TP.Châu Đốc, những lợi thế sẵn có đã góp phần đem lại giá trị thực cho các dự án bất động sản hình thành. Vốn là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh An Giang, vùng ĐBSCL với Vương quốc Campuchia và các nước Đông Nam Á, TP.Châu Đốc sở hữu lợi thế về vị trí cùng nhiều di tích được xếp hạng cấp quốc gia như: Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu...cùng nhiều danh lam thắng cảnh khác. Mỗi năm, Châu Đốc đón hàng triệu lượt du khách đến tham quan, hành hương.

Bên cạnh đó, trong kế hoạch của địa phương, giai đoạn 2022-2025 tập trung phát triển thành phố du lịch thông minh, cụ thể: Giai đoạn 2022-2023, triển khai thực hiện mô hình du lịch thực tế ảo, bản đồ số, 3D tại các khu, điểm tham quan du lịch. Giai đoạn 2024-2025, nâng chất các sản phẩm du lịch đã hình thành, đẩy mạnh bộ sản phẩm du lịch thông minh…



Qua đó, hạ tầng của thành phố cũng được nâng cấp theo hàng năm đồng bộ cả về đường bộ và đường thuỷ, nhằm đưa Châu Đốc phát triển toàn diện về mọi mặt, tiến đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.

Dựa vào những lợi thế kể trên, doanh nghiệp đầu tư bất động sản có tầm nhìn xa đã nhanh chóng quy tụ về Châu Đốc để dành quỹ đất, phát triển những mô hình bất động sản tạo ra giá trị thực từ các yếu tố của địa phương đem lại như nhà ở hiện đại, nhà cho thuê trong khu đô thị khép kín thay vì chỉ phát triển về đất nền như các khu vực khác, hướng đến thu hút dân vào sinh sống, tạo nên cộng đồng cư dân văn minh mới, phát triển giao thương ngay trong chính không gian sống.

Khu đô thị và giá trị thực tạo ra từ giá trị sẵn có của vùng

Tốc độ kinh tế phát triển, cư dân của TP.Châu Đốc nói riêng và các vùng khác nói chung đã tạo ra nhu cầu sở hữu các dòng sản phẩm nhà ở chất lượng. Đi đầu trong việc phát triển về khu đô thị hiện đại tại vùng Tây Nam Bộ có thể kể đến TP.Cần Thơ, nơi tỉ lệ đô thị hoá cao, kéo theo sự "du nhập" của dòng sản phẩm chất lượng đến cao cấp, sau đó được lan dần qua các địa phương khác như Châu Đốc, nhu cầu về một không gian sống tận hưởng hơn là để ở. Điều này không chỉ có người dân trong khu vực mà đến từ chính nhu cầu thực của khách du lịch.

Tiện ích nhà điều hành và tổ hợp hồ bơi tràn bờ đã hình thành. Ảnh: Trần Anh Group

Theo các chuyên gia, mọi giá trị đầu tư trên đất như cảnh quan, hạ tầng, tiện ích sống cùng với không gian kết nối, thương mại, dịch vụ mà dự án tạo ra giá trị đó có thể lên tới 70% giá bán của ngôi nhà. Ví dụ, một sản phẩm cùng diện tích nhưng một căn nhà trong khu đô thị đa tiện ích với chất sống vượt trội có giá bán khoảng hơn 4 tỷ không hẳn đã đắt hơn một ngôi nhà giá 3 tỷ đồng ở khu nhà ở riêng lẻ không có tiện ích.



Hướng đến tạo ra giá trị thực, đáp ứng an cư và đầu tư tại TP.Châu Đốc, khu đô thị Phúc An Asuka do Trần Anh Group phát triển được xem là dự án tiên phong đưa dòng sản phẩm mới tới cho người dân.

Khu đô thị tập trung phát triển về nhà phố, nhà thương mại và biệt thự trong một không gian đa tiện ích, không chỉ là nơi ở đơn thuần mà cao hơn là một nơi đáng sống bậc nhất, có thể gia tăng giá trị theo thời gian dựa trên hệ thống tiện ích nội khu đem lại.

Tiện ích cầu cảnh quan về đêm tại khu đô thị Phúc An Asuka. Ảnh: Trần Anh Group

Cụ thể, nằm riêng trong Phúc An Asuka có hẳn một hệ sinh thái tiện ích từ công viên cây xanh đến các khu vui chơi giải trí, bao gồm hệ thống giao thông nội khu đồng bộ và thông thoáng. Khi trở thành cư dân của khu đô thị sẽ được đặc quyền sử dụng các dịch vụ sẵn có như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, công viên khủng long, cầu cảnh quan, phố đi bộ về đêm...Ngoài ra, cư dân cũng an tâm về vận hành, an ninh đảm bảo.



Chưa kể đến nằm ngoài dự án trong phạm vi chừng vài phút di chuyển, hàng loạt tiện ích về hành chính, thương mại, trường học cũng nhanh chóng được đáp ứng.

Có thể nói, tất cả giá trị thực của Phúc An Asuka đều được thể hiện cả trong lẫn ngoài. Nơi hội tụ tất cả giá trị thực mà khách hàng đang tìm kiếm.

Bước sang quý 2/2023, thị trường bất động sản có nhiều tín hiệu tích cực, lãi suất giảm, ngân hàng mở room tín dụng đã thúc đẩy nhà đầu tư "rót tiền" cho bất động sản. Theo đó, lượng tìm kiếm sản phẩm tại Phúc An Asuka cũng tăng dần, điều này càng được minh chứng qua những yếu tố dự án sở hữu: pháp lý hoàn chỉnh; tiến độ xây dựng nhanh và đã bàn giao nhà cho khách hàng; hệ thống tiện ích - cảnh quan chú trọng đầu tư...

Đặc biệt, chính sách cho người sở hữu hấp dẫn, cụ thể: khách hàng được chiết khấu ngay 10%/năm/số tiền thanh toán sớm/số ngày thanh toán sớm; tặng voucher nội thất 50 triệu khi hoàn thiện nhà trong 6 tháng; tặng 01-03 chỉ vàng khi cọc thành công theo đúng quy định, ngoài ra khách hàng còn được uu đãi phí quản lý trong 2 năm đầu.

Thông tin dự án: Khu đô thị mới thành phố Lễ hội, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tên thương mại: Phúc An Asuka