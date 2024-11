Nhà đầu tư "ôm" đất nền từ thời "sốt" đất ở Quảng Bình, Đà Nẵng, Phú Yên... giờ giá ra sao?

Ông Hà Nghiệm, Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng của Batdongsan.com.vn có những phân tích về lợi thế, tình hình phát triển bất động sản của các thị trường nổi bật tại miền Trung.

Trong đó, Đà Nẵng được đánh giá là có kinh tế tăng trưởng ổn định với GRDP ước tính 9 tháng đầu năm 2024 đạt 6,47% và tăng trưởng công nghiệp 10 tháng/2024 đạt 5,99%. Giải ngân đầu tư công của tỉnh trong 10 tháng/2024 đạt 4.400 tỷ đồng và trong 9 tháng đầu năm 2024, Đà Nẵng đã đón 3,2 triệu lượt khách quốc tế (tăng từ 2 triệu lượt vào năm ngoái) và 5,5 triệu lượt khách nội địa (tăng từ 5,4 triệu lượt vào năm ngoái). Cả hai yếu tố trên đều được kỳ vọng cải thiện trong năm 2024.

Đáng chú ý, động lực mới cho thị trường bất động sản Đà Nẵng đến từ định hướng phát triển kinh tế. Theo đó, việc thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ đóng góp vào tăng trưởng GRDP và tạo tác động quan trọng tới du lịch – ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển mạnh cũng như tạo động lực mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong khu vực.

Trên thị trường bất động sản Đà Nẵng, chung cư đang dẫn đầu tốc độ tăng giá rao bán và mức độ quan tâm. Trong quý 3 vừa qua, mặt bằng giá chung cư Đà Nẵng đã xác lập mốc mới, tăng 95% (từ 28 triệu đồng/m2 lên 55 triệu đồng/m2) so với quý 1/2023. Sự gia tăng này có thể được giải thích bởi sự xuất hiện của nhiều dự án chung cư cao cấp trong thời gian qua, kéo nền giá trung bình tăng lên.

Đà Nẵng là điểm sáng khi ghi nhận giá rao bán đất nền tăng so với quý 1/2023, từ 40 triệu đồng/m2 lên 45 triệu đồng/m2 (tăng 12%).



Ông Hà Nghiệm chia sẻ thị trường bất động sản Đà Nẵng từng trải qua 2 cơn sốt rất nóng vào giai đoạn 2008 - 2009 và giai đoạn 2016 - 2019. Trong đó, đất nền là phân khúc dẫn dắt và tạo lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, kể từ sau đại dịch Covid-19 đến hiện tại thì loại hình chung cư và condotel mới là phân khúc tiên phong quay trở lại thị trường. Hai phân khúc này giúp nhà đầu tư đảm bảo bài toán vận hành cho thuê và tiềm năng tăng giá vốn.

"Trong chu kỳ hiện tại, dường như đất nền Đà Nẵng đang chậm nhịp hơn một chút so với chung cư và condotel", ông Nghiệm cho hay.

Thị trường bất động sản Quảng Bình cũng có dấu hiệu khởi sắc với tiềm năng phát triển lớn nhờ vị trí tâm điểm giao thương và lợi thế du lịch. Việc Quảng Bình ưu tiên các dự án hạ tầng có sức lan tỏa lớn và tính kết nối liên vùng, đặc biệt là hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2030 mang tới kỳ vọng mới cho sự phát triển của tỉnh.

Đáng chú ý, mức độ quan tâm chung cư quý 3/2024 tại Quảng Bình tăng mạnh nhất tới 516% so với hồi đầu năm nay. Giá rao bán chung cư cũng tăng mạnh tới 41% so với quý 1/2022. Tuy nhiên, giá rao bán đất nền tại Quảng Bình ở mức 9 triệu đồng/m2, đi ngang từ quý 1/2023 đến nay. So với thời điểm quý 1/2022, giá rao bán đất nền giảm 57%.

Trong khi đó, tại Thừa Thiên Huế, mức độ quan tâm bất động sản nhà riêng và đất nền đã tăng mạnh vào quý 3/2024 so với quý 1/2024.

Tuy nhiên, giá rao bán chung cư và đất nền trong quý 3/2024 so với quý 1/2022 vẫn lần lượt giảm 24% và 15%.

Với tỉnh Quảng Nam, thị trường đang có dấu hiệu phục hồi tích cực từ phân khúc đất nền. Tỉnh cũng đang ưu tiên nguồn lực để tăng tỷ lệ đô thị hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản.

Tỉnh Bình Định cũng nằm trong xu hướng hoàn thiện hạ tầng nhằm tăng sức cạnh tranh của thị trường bất động sản. Tính đến tháng 6/2024, hầu hết các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đã được hoàn thành và đưa vào khai thác, tạo nên hệ thống giao thông liên hoàn, không chỉ nối các địa phương trong tỉnh, mà còn gia tăng sức hút của Bình Định đối với các nhà đầu tư.

Tính đến quý 3/2024, giá rao bán đất nền ở Quảng Nam ghi nhận ở mức 15 triệu đồng/m2, đi ngang so với quý 1/2022.

Còn tại Phú Yên, mức độ quan tâm bất động sản nhà riêng và đất nền trong quý 3/2024 so với quý 1/2024 tuy tăng nhưng mặt bằng giá vẫn chưa thực sự phục hồi. Theo quy hoạch, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm về kinh tế biển xanh gắn với phát triển du lịch dịch vụ chất lượng cao.

Nhìn chung, những yếu tố nêu trên cùng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu nhiệt đới và di sản văn hoá đặc sắc, sẽ mở ra cơ hội hồi phục và phát triển cho thị trường bất động sản miền Trung.