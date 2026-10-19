Bất động sản Giang Nam được chuyển mục đích sử dụng hơn 3,3ha đất để làm dự án

UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về việc cho phép Công ty CP Đầu tư Bất động sản Giang Nam (Bất động sản Giang Nam) được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu căn hộ và dịch vụ thương mại Phú Gia Khiêm tại phường An Phú.

Theo đó, UBND Thành phố cho Bất động sản Giang Nam được chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 33.494 m² đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Khu căn hộ và dịch vụ thương mại Phú Gia Khiêm.

Trong đó, đất ở tại đô thị 27.887,9 m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 2.478,9 m2; đất cây xanh: 694,4 m2; đất giao thông (thuộc hành lang an toàn đường bộ, phần lộ giới mở rộng): 2.432,8 m2.

Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 3/12/2069.

Đối với đất ở tại đô thị, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; đối với đất giao thông (thuộc hành lang an toàn đường bộ, phần lộ giới mở rộng), đất cây xanh: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Bất động sản Giang Nam có trách nhiệm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bàn giao cho các cơ quan chuyên ngành quản lý theo quy định.

UBND TP yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện việc xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai, các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) theo đúng quy định pháp luật;...

UBND phường An Phú thực hiện nhiệm vụ được giao cho UBND TP.Thuận An (cũ) về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch; kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Về Bất động sản Giang Nam, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2018, trụ sở chính tại 88-90 Lương Định Của, phường An Khánh, TP.HCM.

Ông Đinh Thanh Tâm (SN 1979) là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Tâm hiện cũng đang đứng tên tại loạt doanh nghiệp có vốn từ hàng trăm tỷ đồng cho đến nghìn tỷ đồng như: Công ty CP Đầu tư Sơn Trà Beach; Công ty CP Đầu tư TIC (trước là Công ty CP Đầu tư Nam Yên); Công ty CP Asia Gateway Capital;...

Trong số các doanh nghiệp nói trên, Công ty CP Asia Gateway Capital (Asia Gateway Capital) được thành lập vào tháng 2/2024, trụ sở chính tại 88-90 Lương Định Của, phường An Khánh, TP.HCM.

Asia Gateway Capital đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động tư vấn quản lý. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thụy Anh Kha (SN 2001).

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tháng 8/2025, Asia Gateway Capital tăng vốn lên 2.166 tỷ đồng, trong đó, cổ đông nước ngoài là Da Nang PTE. LTD. (Singapore) nắm 49% vốn doanh nghiệp.