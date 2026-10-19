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Bắc Ninh phê duyệt phương án đấu giá đất làm Khu nhà ở và Chợ tại phường Trí Quả

| | Bất động sản

Bắc Ninh phê duyệt phương án đấu giá gần 18.000m2 đất thuộc dự án Khu nhà ở và Chợ tại phường Trí Quả với giá khởi điểm 277 tỷ đồng.

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 16/10/2026 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở và Chợ tại phường Trí Quả.

Tổng diện tích khu đất là 42.275,5m2 theo Quyết định giao đất số 734/QĐUBND ngày 28/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong số đó, 171 lô đất ở có diện tích 15.415m2 được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích này sẽ được xây thô, hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài, mật độ xây dựng từ 72%-93%, chiều cao 04 tầng, diện tích xây dựng khoảng 12.973,47 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 49.509 m2.

Diện tích đất chợ là 2.526,6m2, được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Mật độ xây dựng 40%, chiều cao 02 tầng; diện tích xây dựng khoảng 1.010,62 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 2.021,24 m2.

Còn lại đất cây xanh, thể dục thể thao: 2.589,5m2; đất hạ tầng kỹ thuật: 980,9m2; đất bãi đỗ xe: 1.043,1m2; đất đường giao thông: 19.720,4m2. Các diện tích đất phục vụ cộng đồng này được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Bắc Ninh phê duyệt phương án đấu giá đất làm Khu nhà ở và Chợ tại phường Trí Quả - Ảnh 1.

Một con phố tại phường Trí Quả, TP Bắc Ninh. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh

Địa phương thực hiện di chuyển đường dây Trung áp và TBA để thực hiện dự án. Chi phí dự kiến khoảng 2,2 tỷ đồng sẽ được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng dự án, do Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án (chưa bao gồm chi phí GPMB) là 610,8 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất dự kiến tạm tính theo Bảng giá đất 277,1 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư xây dựng của dự án dự kiến 333,7 tỷ đồng.

Do đó, giá khởi điểm tạm tính là 277,1 tỷ đồng gồm 257,3 tỷ đồng đối với diện tích và 19,7 tỷ đồng đối với diện tích đất chợ.

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Gia Thuận là đơn vị được đề xuất giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thời hạn giao đất, cho thuê đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư là 50 năm tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm (36 tháng) kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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