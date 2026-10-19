Xa Lộ Hà Nội muốn dùng tiền từ chào bán trái phiếu để thanh toán nợ cho CII Invest

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Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (Xa lộ Hà Nội) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin thay đổi mục đích phát hành Trái phiếu mã HNH12401.

Cụ thể, với 550 tỷ đồng từ đợt chào bán nói trên, Xa lộ Hà Nội đã sử dụng 100 tỷ đồng để thanh toán một phần khoản nợ vay dài hạn theo Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

Doanh nghiệp cũng đã sử dụng gần 37,5 tỷ đồng để chi đầu tư Dự Án Mở rộng Xa Lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, Đoạn từ Ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hình thức xây dựng -kinh doanh- chuyển giao.

Với hơn 412,5 tỷ đồng còn lại, Xa lộ Hà Nội thay đổi mục đích sử dụng thành thanh toán các khoản nợ cho Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (CII Invest) theo Hợp Đồng số 59/2024/HĐHT-HNHC-CII.INVEST ký ngày 12/11/2024 và theo Thông báo số 78/2026/TB-CII.Invest của CII Invest ngày 18/9/2026. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý IV/2026.

Về Xa lộ Hà Nội, doanh nghiệp này là công ty con do Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII) nắm giữ trực tiếp 49% và nắm giữ gián tiếp 51% quyền biểu quyết thông qua Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (tính đến ngày 30/6/2026).

Hiện, Xa lộ Hà Nội đang là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội. Theo ước tính của CII, dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội sẽ hoàn vốn vào năm 2035. Dự án có thể chiếm 30% doanh thu mỗi năm trong giai đoạn 2023-2032, với ước tính doanh thu giai đoạn này tăng từ gần 2.400 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.