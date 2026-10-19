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Cháy nhà trong ngõ ở Xuân Đỉnh, Hà Nội

| | Bất động sản

Chiều 18/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà trong ngõ 33 Xuân Đỉnh (Hà Nội) khiến cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét.

Cháy nhà trong ngõ ở Xuân Đỉnh, Hà Nội- Ảnh 1.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ ngôi nhà.

Theo người dân, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng hơn 17h cùng ngày tại ngôi nhà dân trong ngõ 33 Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nhiều người phát hiện có cháy bên trong nhà nên đã hô hoán cho hàng xóm biết và thông báo lực lượng chức năng.

Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen khiến nhiều người hoảng hốt.

Cháy nhà trong ngõ ở Xuân Đỉnh, Hà Nội- Ảnh 2.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Do vụ cháy nằm trong ngõ, lực lượng chữa cháy kéo dây dẫn nước từ ngoài đường vào dập lửa.

Cháy nhà trong ngõ ở Xuân Đỉnh, Hà Nội- Ảnh 3.

Bên trong khu vực ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Khoảng 18h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Thanh Hà

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