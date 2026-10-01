VARS dự báo giá bất động sản tiếp tục tăng vì một lý do

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) vừa đưa ra các dự báo xu hướng thị trường bất động sản Việt Nam quý IV/2026.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), tăng trưởng GDP được kỳ vọng tiếp tục tăng tốc mạnh trong quý IV/2026, hướng tới mức trên 9,75%, tạo nền tảng thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh và thị trường bất động sản. Đà tăng trưởng kinh tế tích cực giúp nâng cao thu nhập, củng cố năng lực tài chính, khả năng tích lũy của người dân, qua đó hỗ trợ nhu cầu nhà ở thực, củng cố niềm tin và cải thiện khả năng hấp thụ của thị trường.

Bên cạnh đó, dòng vốn FDI thực hiện dự kiến tăng tốc giải ngân trong quý IV/2026, thúc đẩy nhu cầu bất động sản công nghiệp, logistics, nhà ở cho chuyên gia và người lao động. Dòng vốn đầu tư thực chất giúp tạo việc làm, củng cố sức cầu và hỗ trợ nền tảng phục hồi bền vững. Dòng kiều hối cuối năm 2026 và đầu năm 2027 cũng được kỳ vọng bổ sung thanh khoản cho thị trường khi bất động sản tiếp tục là kênh tích lũy tài sản, bảo toàn giá trị và sinh lời trung, dài hạn trước bối cảnh lợi suất thực của tiền gửi tiết kiệm chịu ảnh hưởng bởi lạm phát.

Về đầu tư công, dự kiến có 19.580 tỷ đồng được giải ngân trong quý IV/2026. Tiến độ các hạ tầng quốc gia được đẩy nhanh, đặc biệt là hệ thống kết nối các cực tăng trưởng và đường vành đai tại Hà Nội, TP.HCM, đồng thời công tác giải phóng mặt bằng được kỳ vọng đẩy mạnh để triển khai các đại đô thị. Quá trình đô thị hóa tăng tốc giai đoạn 2027-2030 cũng sẽ mở rộng không gian phát triển cho thị trường.

Dự báo về nguồn cung các phân khúc trong quý IV/2026 của VARS chỉ ra, nhà ở thương mại việc ra hàng còn hạn chế do vốn khó, lãi suất còn cao và tâm lý chờ đợi của người mua. Dự báo nguồn cung mới tương đương quý III/2026. Vùng ven Hà Nội và TP.HCM tập trung nguồn cung tại các đại đô thị quy mô lớn có hạ tầng đồng bộ (chủ yếu là chung cư và nhà liền kề). Các địa phương như Đà Nẵng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng tiếp tục bổ sung nguồn cung chất lượng.

Về nhà ở xã hội, sẽ có hàng trăm dự án khởi động, tăng mạnh hàng vạn nguồn cung, giải quyết nhu cầu cho hàng vạn gia đình thu nhập thấp, qua đó tăng tổng cung và chất lượng cung của thị trường quý IV và cả năm 2026.

Thị trường thứ cấp sẽ sôi động do nhu cầu ở thực rất cao và hoạt động dịch chuyển nơi ở tại các đô thị lớn diễn ra mạnh. Bất động sản du lịch, nguồn cung mới chưa thể tăng mạnh, chủ yếu đến từ các dự án đang triển khai tại Quảng Ninh, Thanh Hóa, Cát Bà, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc với sự tham gia nổi bật của các chủ đầu tư lớn, đặc biệt là Sun Group.

Về lực cầu, VARS nhận định nhu cầu thực rất mạnh mẽ, tập trung vào các dự án hoàn chỉnh pháp lý, quy hoạch, hạ tầng và tiện ích. Theo tính mùa vụ, cầu nhà ở quý cuối năm sẽ mạnh hơn các quý trước, dự báo lượng giao dịch tăng mạnh, có thể gấp đôi quý trước. Trong đó, giao dịch nhà ở xã hội có thể đạt kỷ lục từ trước tới giờ.

Về mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục tăng, dù nguồn cung gia tăng, áp lực chi phí phát triển (tiền sử dụng đất, chi phí tài chính, vật liệu, nhân công...). Bên cạnh đó, áp lực giảm giá ở nhóm đầu cơ khiến các dự án chưa hình thành cộng đồng dân cư hoặc thiếu khả năng khai thác tiếp tục khó khăn về thanh khoản và giảm mạnh về giá thực chất.

VARS nhận định, chủ đầu tư đẩy mạnh chiết khấu, hỗ trợ vốn vay, ưu đãi lãi suất. Điển hình, Vinhomes vừa triển khai ưu đãi cố định lãi suất chỉ từ 3-9%/năm trong thời gian tới 5 năm để hỗ trợ khách hàng ổn định chi phí vốn.