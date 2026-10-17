Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra dự án tái định cư 14 năm chưa hoạt động gần Hồ Tây

Ngày 17/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn kiểm tra hiện trường tiến độ một số dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại Dự án khu tái định cư Xuân La (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, gồm các tòa CT1, CT2 Xuân La, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, xác định rõ những hạng mục cần sửa chữa, cải tạo; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình trước khi bàn giao cho người dân.

Theo báo cáo của BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội, tòa nhà CT1 có quy mô 17 tầng nổi, 1 tầng hầm, với 270 căn hộ và 2 tầng thương mại. Công trình khởi công năm 2012, cơ bản hoàn thành vào tháng 8/2020.

Tháng 8/2021, tòa nhà được trưng dụng làm cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Sau khi các cơ sở thu dung, điều trị được giải thể vào tháng 5/2022, công trình được kiểm tra, kiểm đếm để xác định tình trạng hư hỏng, xuống cấp, đồng thời xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận lại.

Dự án khu tái định cư Xuân La

Tháng 5/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cùng các nhà thầu tiếp nhận lại công trình. Ngày 3/8/2026, Thành phố ban hành Quyết định số 3963/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án, trong đó giảm quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện. Theo kế hoạch báo cáo, công trình dự kiến được cải tạo, sửa chữa từ đầu tháng 11/2026 và hoàn thành trong quý I/2027.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, việc cải tạo không chỉ dừng ở sơn sửa, chỉnh trang mà phải chú trọng chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thang máy, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện vận hành. Đồng thời, cần rà soát, xử lý những vướng mắc về kết nối giao thông, bảo đảm người dân có điều kiện sinh hoạt thuận lợi khi tiếp nhận nhà.

Ông Tuấn yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ từng phần việc; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết. Việc bàn giao căn hộ phải gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, chất lượng và quyền lợi của người dân.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn kiểm tra Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 Khu đô thị mới Hạ Đình, ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, thuộc phường Thanh Liệt.

Theo báo cáo, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 878 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 9.300m², quy mô 365 căn hộ, gồm 255 căn để bán, 73 căn cho thuê và 37 căn thuê mua. Công trình đã hoàn thành phần thô, cất nóc. Trong số căn hộ của dự án, 151 căn đã được giới thiệu bố trí phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, 84 căn phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 và 2 căn cho dự án khác; còn 83 căn chưa được bố trí.

Trước yêu cầu sớm bố trí nơi ở cho người dân đã bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công rà soát lại kế hoạch và phương án thi công, phấn đấu rút ngắn thời gian từ 3 đến 6 tháng so với kế hoạch được duyệt, sớm nhất có thể bàn giao nhà cho người dân.

Ông Tuấn yêu cầu các đơn vị công khai kế hoạch, tiến độ và phương án bàn giao để người dân nắm rõ, phối hợp thực hiện; đồng thời xây dựng nguyên tắc cụ thể trong quá trình tiếp nhận, hoàn thiện căn hộ, bảo đảm việc thi công không ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn và hoạt động chung của tòa nhà.