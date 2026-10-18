Giá bất động sản giảm ở tất cả phân khúc nhưng giao dịch chậm

Dẫn số liệu từ Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước có khoảng 331.876 giao dịch bất động sản thành công, trong đó có 80.269 căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và 251.607 đất nền.

Đáng chú ý, trong quý III/2026, lượng giao dịch bất động sản có xu hướng giảm, chỉ có khoảng 92.004 giao dịch thành công, bằng 92% (giảm 8%) so với quý II/2026 dẫn đến hệ quả làm cho lượng sản phẩm bất động sản tồn kho tại các dự án tiếp tục tăng, gây áp lực lên dòng tiền và thanh khoản của doanh nghiệp. Cụ thể là chỉ có 22.847 căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ giao dịch thành công, bằng khoảng 86% (giảm 14%) và có 69.157 đất nền giao dịch thành công, bằng 94% (giảm 6%) so với quý II/2026.

Hiệp hội nhận thấy, tình trạng sức mua của thị trường bất động sản bị suy giảm dẫn đến hệ quả doanh nghiệp bị chôn vốn, thiếu dòng tiền, bị giảm hoặc thậm chí bị mất thanh khoản có thể sẽ tác động “dây chuyền” đến các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong thời gian tới.

HoREA cho biết, báo cáo của Bộ Xây dựng chỉ ra giá giao dịch bất động sản trong quý III/2026 so với quý trước có xu hướng giảm. Cụ thể, giá căn hộ chung cư có xu hướng giảm nhẹ nhưng mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao tại các đô thị lớn trong bối cảnh chi phí đầu tư xây dựng và chi phí vốn gia tăng.

Giá biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án tại một số khu vực cũng giảm nhẹ, thanh khoản còn chậm, người mua có xu hướng tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác thực tế. Giá đất nền trên thị trường thứ cấp nhìn chung tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm, thanh khoản suy giảm, mà nguyên nhân chủ yếu do chi phí vốn còn cao và nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các sản phẩm có nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng và tiềm năng khai thác ổn định.

Giá bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại một số dự án ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ, thanh khoản vẫn ở mức thấp, giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi, được vận hành bởi các thương hiệu uy tín. Nhưng nhìn chung thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tuy tiếp tục phục hồi nhưng còn chậm và có sự phân hóa giữa các địa phương.