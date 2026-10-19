Bộ trưởng Nội vụ thông tin việc sáp nhập, chia tách xã phường

Chiều 18/10, tại phiên thảo luận tổ về kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã lý giải một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, liên quan đến việc sáp nhập xã, phường.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã họp và có kết luận về vấn đề này. Các tỉnh, thành phố được giao chủ động xem xét, đề xuất sắp xếp trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương.

Theo ông, đối với đơn vị xã, phường quá nhỏ, không bảo đảm không gian và dư địa phát triển, 2-3 xã gần nhau có điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa tương đồng, địa phương có thể xem xét, đề xuất sáp nhập để quy hoạch, phát triển tốt hơn.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu thảo luận. Ảnh: QH.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải lưu ý, địa phương cần bàn bạc, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, cơ quan liên quan, đồng thời lấy ý kiến nhân dân, tạo đồng thuận và trình trình Trung ương xem xét, quyết định. Ngược lại, nếu trước đây đã nhập 3-4 xã mà thấy địa bàn quá rộng, quá trình hoạt động có vướng mắc, khó khăn và cần chia tách thì địa phương cũng chủ động tính toán, đề xuất.

Nói thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ cho biết hiện còn có tình trạng chờ Trung ương chỉ đạo, cũng có nơi nhìn ngó địa phương khác xem có thực hiện hay không. Ông Hải lưu ý từng địa phương phải chủ động đề xuất căn cứ tình hình thực tế, theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Bộ Nội vụ nêu rõ, Kết luận 76 của Ban Chấp hành Trung ương đã quy định việc tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, các tỉnh ủy, thành ủy chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành.

Trên cơ sở các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, địa phương xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết. Phương án đưa ra phải bảo đảm khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận xã hội và không gây xáo trộn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.