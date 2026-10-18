Coteccons muốn trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 25%

CTCP Xây dựng Coteccons (MCK: CTD, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc bổ sung Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2026 dự kiến diễn ra ngày 20/10/2026 tới đây.

Cụ thể, Coteccons sẽ trình bổ sung tới cổ đông về kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế đến ngày 30/6/2026 thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Với phương án này, tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi trả cho cổ đông là gần 279,6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: CTD

Bên cạnh phương án chia cổ tức, Coteccons còn trình bổ sung tiêu chí, nguyên tắc và công thức phân bổ cổ phiếu ESOP cho người lao động thuộc Chương trình ESOP 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2025.

Theo phương án này, doanh nghiệp dự kiến chào bán gần 1,2 triệu cổ phiếu cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026 thông qua đến hết năm tài chính 2028 (30/6/2028) hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT và sau khi UBCKNN có công văn về việc nhận được đầy đủ báo cáo bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của công ty.

Ngoài ra, Coteccons còn trình cổ đông Chương trình ESOP 2026 với tổng khối lượng dự kiến chào bán là 1,5 triệu đơn vị, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026 thông qua đến hết năm tài chính 2028 (30/6/2028) hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT và sau khi kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Chương trình ESOP 2025.

Cổ phiếu ESOP được chào bán trong 2 đợt nêu trên đều bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Mục đích phát hành nhằm giữ chân nhân tài, hướng tới sự gắn bó lâu dài đối với các nhân sự chủ chốt trong công ty và công ty con. Số tiền thu được sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm tài chính 2027, Coteccons dự kiến mang về doanh thu hợp nhất 42.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.050 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 34% so với kết quả đã thực hiện được trong năm tài chính 2026.