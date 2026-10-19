Taseco Land "bắt tay" ông lớn công nghệ Nhật Bản triển khai dự án 115ha tại Ninh Bình





Lễ ký kết là bước phát triển tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa 2 bên sau quá trình trao đổi, nghiên cứu và khảo sát thực tế dự án từ tháng 4/2026.

Được biết, NTT Urban Development (NTT UD) là thành viên của Tập đoàn NTT – tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu Nhật Bản. NTT UD hoạt động trong lĩnh vực phát triển và quản lý bất động sản, với định hướng kết hợp năng lực phát triển đô thị cùng nền tảng ICT, năng lượng và công nghệ môi trường trong hệ sinh thái NTT, hướng tới các mô hình đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.

Trước đó, trong chuyến làm việc tại Việt Nam, đại diện NTT Urban Development đã có các phiên trao đổi chuyên sâu với Taseco Land về định hướng phát triển đô thị, tiềm năng thị trường bất động sản Việt Nam cũng như khả năng hợp tác tại các dự án phù hợp với chiến lược phát triển của hai bên.

Đoàn công tác NTT Urban Development cũng trực tiếp khảo sát Dự án Khu đô thị Duy Tiên để tìm hiểu quy mô, vị trí và tiềm năng phát triển.

Đáng chú ý, Khu đô thị Duy Tiên là dự án đầu tiên đánh dấu sự tham gia của NTT Urban Development tại thị trường bất động sản miền Bắc Việt Nam, sau quá trình đầu tư và phát triển các dự án tại khu vực phía Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác lần này, Taseco Land và NTT UD Asia Pte. Ltd . sẽ cùng nghiên cứu, phát triển một số phân khu thuộc Dự án Khu đô thị Duy Tiên theo định hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững, trên cơ sở phát huy lợi thế và kinh nghiệm của mỗi bên.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Duy Tiên 115ha.

Dự án Khu đô thị Duy Tiên có tổng quy mô 115ha, nằm tại khu vực phường Đồng Văn và Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, phía Nam trung tâm hành chính Duy Tiên, ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô, nơi giao thoa giữa không gian đô thị và các khu công nghiệp.

Khu vực dự án thuộc vùng đang phát triển mạnh về công nghiệp, đô thị và dịch vụ, với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp sản xuất. Bên cạnh dự án Khu đô thị Duy Tiên, Taseco Land hiện cũng đang phát triển Khu công nghiệp Taseco Land Đồng Văn 3 quy mô 223ha tại khu vực này.