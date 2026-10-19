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Lộ diện phân khúc bất động sản “ế” nhất

| | Bất động sản

So với quy trước, tồn kho căn hộ chung cư 15.319 căn (tăng 19,5%), nhà ở riêng lẻ 17.089 căn (tăng 11,6%), đất nền 19.542 nền (tăng 75,3%).

Dẫn số liệu từ Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết, tổng lượng tồn kho tại các dự án quý III vào khoảng 51.950 căn, nền tăng 32,2% so với quý trước. Cụ thể, tồn kho căn hộ chung cư 15.319 căn (tăng 19,5%), nhà ở riêng lẻ 17.089 căn (tăng 11,6%), đất nền 19.542 nền (tăng 75,3%). Ngoài ra, tồn kho tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú khoảng 1.046 căn.

Theo HoREA, cần đánh giá toàn diện hơn về lượng bất động sản tồn kho, thay vì chỉ tập trung vào số sản phẩm chưa bán được của chủ đầu tư, cần tính cả những dự án đình trệ kéo dài do vướng mắc chưa tháo gỡ và lượng tồn kho trên thị trường thứ cấp. Việc xử lý đồng bộ các nguồn tồn kho này được kỳ vọng khơi thông nguồn lực đất đai, giải phóng dòng vốn mắc kẹt, bổ sung nguồn cung và góp phần kéo giảm giá nhà.

Dẫn lại kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo ngày 13/10, HoREA cho rằng việc giá nhà có xu hướng giảm là diễn biến dễ hiểu khi thị trường vận hành theo cơ chế cung - cầu, đồng thời phù hợp với chủ trương phát triển nhà ở có mức giá đáp ứng khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thấp. Điều quan trọng là duy trì thị trường phát triển lành mạnh, ổn định, tránh mất cân đối cung - cầu, đầu cơ và phát triển quá nóng, đi kèm với tháo gỡ vướng mắc cho dự án đình trệ, xử lý hàng tồn kho và cải thiện nguồn cung phù hợp nhu cầu thực.

Tâm Nguyên

Nhịp sống thị trường

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