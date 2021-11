Bất động sản Hồ Tràm bật dậy mạnh mẽ nhờ hạ tầng đồng bộ

Hạ tầng đồng loạt tạo lực đẩy cho Hồ Tràm cất cánh



Cách TP.HCM khoảng 120km và thành phố Vũng Tàu khoảng 30 km, hiện Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) là một trong những địa phương hưởng lợi nhiều nhất từ đề án đẩy mạnh liên kết vùng của Chính phủ. Cụ thể, khi tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành được mở rộng và đặc biệt, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. HCM - Hồ Tràm chỉ còn dưới 90 phút.

Một dự án trọng điểm khác là cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự kiến thông xe trong năm 2021, với quãng đường khoảng 57 km sẽ kết nối 13 tỉnh miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu một cách dễ dàng nhanh chóng.

Từ khu vực Hồ Tràm đến sân bay quốc tế Long Thành chỉ mất khoảng 50 phút, đây là dự án hạ tầng có quy mô lớn nhất nước từ trước đến nay sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho Hồ Tràm khi đón lượng khách quốc tế đổ về.

Cạnh đó, di chuyển đến Hồ Tràm còn có thể thông qua tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác từ tháng 1-2021, thời gian đi từ Cần Giờ (TP.HCM) tới Vũng Tàu hiện giảm còn 30 phút, kéo theo thời gian từ Cần Giờ đến Hồ Tràm đã rút ngắn lại. Đặc biệt, tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu có thể tránh được tình trạng ùn tắc, quá tải xuất hiện trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Người dân các tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang... đến Vũng Tàu giờ chỉ mất 150 phút di chuyển qua tuyến phà biển để đi Vũng Tàu. Đây cũng là tuyến giao thông kết hợp với du lịch sinh thái - sông nước, ngắm cảnh Rừng Sác, mang lại cảm giác mới mẻ, thú vị với khách nghỉ dưỡng khi di chuyển đến Hồ Tràm.

Dự án đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu, đề án mở rộng toàn tuyến và điều chỉnh tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Xuyên Mộc từ 12m lên đến 42m và nối thẳng đến La Gi, Mũi Né (Phan Thiết). Sân bay Lộc An, Gò Găng, các tuyến đường liên tỉnh nối với Đồng Nai cũng là những dự án nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ cho khu vực Hồ Tràm, biến Hồ Tràm trở thành thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng trị liệu và chăm sóc sức khỏe xa hoa bậc nhất phía Nam.

Thúc đẩy mô hình nghỉ dưỡng mới tại Hồ Tràm

Từng được kênh truyền hình CNNGo (Mỹ) bình chọn là sở hữu một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới. Hồ Tràm được thiên nhiên ban tặng cho rừng nguyên sinh trong lành, kết hợp với bãi biển xanh mát không bị ô nhiễm. Đi kèm với hệ sinh thái tự nhiên không thể không kể đến như rừng nguyên sinh Bình Châu – Phước Bửu, đây là rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại tương đối nguyên vẹn của Việt Nam. Cung đường ven biển trải dài từ Lộc An đến Bình Châu, đây cũng được xem là "cung đường resort tỷ đô" của khu vực phía Nam với sự quy tụ các nhà đầu tư và nhà phát triển bất động sản lớn.

Nằm ở mặt tiền thuộc cung đường nghỉ dưỡng ven biển Hồ Tràm với mây trắng, nắng vàng, không gian xanh mát, thảm thực vật phong phú, rừng già, biển cả giao hòa… Charm Resort Hồ Tràm khi hoàn thiện sẽ là công trình biểu tượng, điểm nhấn độc đáo. Đây là dự án tiên phong đón đầu xu hướng du lịch kết hợp với trị liệu chăm sóc sức khỏe tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin từ Chủ đầu tư, dự án Charm Resort Hồ Tràm với quy mô 40 ha được chia làm 3 phân khu với tổ hợp nghỉ dưỡng trị liệu chăm sóc sức khỏe và giải trí xa hoa bậc nhất Hồ Tràm. Được biết phân khu trị liệu chăm sóc sức khỏe có diện tích hơn 7 ha với đầy đủ không gian và liệu trình trị liệu sức khỏe chuyên sâu cho mọi đối tượng.

Chủ đầu tư đang làm việc với đơn vị chuyên vận hành wellness center cho các thương hiệu resort đắt đỏ và xa xỉ trên thế giới để mang đến một tổ hợp trị liệu sức khỏe thanh lọc cơ thể, phục hồi – tái tạo năng lượng, làm đẹp quy mô bậc nhất khu vực phía Nam với đa dạng các hình thức trải nghiệm như khoáng nóng, hồ khoáng Onsen, detox bằng nước khoáng chất… bên cạnh các liệu trình spa, giảm cân hay trung tâm gym/fitness chuẩn 5 sao.

Charm Group hợp tác với thương hiệu 5 sao nổi tiếng thế giới Best Western Premier để quản lý, vận hành Charm Resort Hồ Tràm. Đánh giá về sự hợp tác, đại diện của dự án cho biết: "Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Best Western Premier nằm trong xu thế hội nhập cùng phát triển, góp phần xây dựng sự thịnh vượng chung của "thủ phủ" du lịch Hồ Tràm, cùng với chất lượng và danh tiếng của Best Western Premier sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả nhà đầu tư và khách du lịch trong tương lai".

Với sức hấp dẫn nội tại, dự án đã khai mở loại hình bất động sản chăm sóc trị liệu sức khỏe cao cấp tại cung đường ven biển Hồ Tràm. Cùng với tiềm năng phát triển du lịch và hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng vững mạnh Hồ Tràm đang hội tụ triển vọng bứt phá trở thành "thủ phủ" của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trị giá tỷ đô chờ đón nhà đầu tư trong tương lai.