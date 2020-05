Bất động sản loạn giá hậu COVID-19

Đua nhau đẩy giá lên cao

Khảo sát của Tiền Phong cho thấy, hầu hết các dự án bất động tung ra thị trường hiện nay đều đẩy giá bán lên khá cao so với trước dịch COVID-19. Điển hình như dự án Akari City của Cty Nam Long trên đường Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân, TPHCM) có giá bán từ 32-36 triệu đồng/m2, chưa tính thuế VAT. Một căn hộ rộng 70m2, nếu tính luôn thuế VAT và phí bảo trì 2% thì giá bán lên khoảng 2,8 tỷ đồng. Cũng cùng một chủ đầu tư nhưng chung cư Ehome 3 vị trí sát bên, căn góc rộng 70m2 nhưng đang được cư dân rao bán chỉ 1,5 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án West Gate đang được chủ đầu tư rao bán với giá từ 30-40 triệu đồng/m2.

Còn dự án Paris Hoàng Kim Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh nhà Khởi Thành làm chủ đầu tư trên đường Lương Định Của (quận 2, TPHCM) mới đây mở bán với giá bình quân khoảng 80 triệu đồng/m2. Mức giá này được đánh giá cao gần gấp đôi so với giá các dự án khác ở khu vực lân cận và ngang bằng với những căn hộ cao cấp ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.



Nằm ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (gần giáp với tỉnh Long An), dự án West Gate của chủ đầu An Gia đang được rao bán với giá từ 30-40 triệu đồng/m2. Nhưng đây cũng chỉ là mức giá để truyền thông, thực tế giá khi tới tay người mua còn cộng thêm thuế phí và bị đẩy gần 40 triệu đồng/m2. Từ trước đến nay, ở khu vực này chưa có dự án nào chào bán căn hộ với mức giá vượt quá 25 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, tình trạng “ngáo giá” đáng kể nhất là ở Bình Dương, khi mặt bằng giá bán căn hộ ở đây xấp xỉ với TPHCM. Dự án đang có giá bán căn hộ cao nhất ở tỉnh này là Bình Dương Grand View của Công ty Phát Đạt, với 38-45 triệu đồng/m2. Nằm ở mặt tiền quốc lộ 13, vốn đầu tư lên tới 5.800 tỷ đồng cho 4.000 căn hộ, dự án Bình Dương Grand View đang rầm rộ rao bán dù chưa xây dựng xong phần móng.

Tương tự, dự án The Emerald Golf View của Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Lê Phong cũng đang được hàng loạt sàn môi giới chào bán với giá lên tới 40 triệu đồng/m2, bất chấp dự án này nằm ở TP Thuận An thuộc Bình Dương. Để lôi kéo khách hàng, chủ đầu tư nói rằng dự án này có hơn 35 tiện ích nội khu cao cấp. Tuy nhiên, những tiện ích của The Emerald Golf View thì hầu như dự án nào cũng có là công viên cây xanh, hồ bơi, phòng tập gym, yoga, khu vui chơi của trẻ em…

Hàng loạt dự án khác ở Bình Dương cũng đang rao bán với giá ngất ngưởng như Green Square Dĩ An City của Tập đoàn Thái Bình Shoes có 4 block cao 30-40 tầng, cung cấp 1.300-1.400 căn hộ cũng rầm rộ quảng cáo với giá 40 triệu đồng/m2. Dự án Opal Skyline với 1.300 căn hộ, giá dự kiến 28-30 đồng/m2. Dự án Eco Xuân đang mở bán block C với 329 căn hộ, giá từ 28-35 triệu đồng/m2. Dự án Charm City mở bán đợt 2 với giá 25-30 triệu đồng/m2, chưa tính thuế VAT. Căn hộ Minh Quốc Plaza đang rao bán 25 triệu đồng/m2…

Làm méo mó thị trường, người nghèo khó sở hữu nhà

Hiện tại, căn hộ chung cư tại Bình Dương đều có xu hướng tăng mạnh. Nếu như ở năm 2018, căn hộ mở bán ở Bình Dương có giá bán 16-25 triệu đồng/m2 thì năm nay, mặt bằng giá bán căn hộ đã tăng gấp đôi, lên 30-45 triệu đồng/m2. Lý giải về việc tăng giá bán căn hộ, nhiều chủ đầu tư nói rằng, Bình Dương đã nâng cấp 2 thị xã lên thành phố Dĩ An và Thuận An. Cùng với việc tập trung đầu tư phát triển mạnh cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông đã làm đòn bẩy cho nhu cầu mua nhà ở tại Bình Dương tăng cao.

Phối cảnh dự án Bình Dương Grand View đang được bán với giá 38-45 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Lê Minh Hoàng nói rằng, việc các doanh nghiệp bất động sản lợi dụng yếu tố hai thị xã Dĩ An và Thuận An lên thành phố để tăng giá bán căn hộ là không có căn cứ.



"Có 3 yếu tố tác động đến việc tăng giảm giá trị căn hộ là quan hệ cung cầu, sự cải thiện cơ sở hạ tầng và yếu tố tâm lý. Thông thường, việc tăng giảm giá căn hộ một cách lành mạnh phụ thuộc vào quan hệ cung cầu. Khi có sự thay đổi từ thị xã lên thành phố thì không thể làm thay đổi quan hệ cung cầu mà sẽ vẫn như cũ. Do đó, chuyện căn hộ Bình Dương tăng giá 5% là hợp lý, còn tăng 50-100% là không thể", vị này nói.

Ông Phan Công Chánh, Tổng giám đốc Phú Vinh Group cho rằng, giá cả bất động sản ở TPHCM đang tăng mạnh và do không phải mặt hàng nhu yếu phẩm nên khó có sự can thiệp quản lý giá. Hiện nay, đối tượng mua loại căn hộ cao cấp có thể là tầng lớp siêu giàu, nhà đầu cơ, còn người nghèo đô thị bị bỏ lại bên lề.

“Hệ quả là thị trường bị méo mó, người nghèo rất khó mua nhà. Nếu muốn mua nhà ở hiện tại, khách hàng nên cân đối bài toán tài chính và tìm được sản phẩm phù hợp. Còn nếu nói chờ để giá nhà đất đi xuống, tôi cho rằng sẽ rất khó”, ông Chánh nói.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng quý 1/2020, dù bị tác động của dịch COVID-19 nhưng giá bán nhà ở trên thị trường vẫn tăng so với cuối năm 2019. Cụ thể, tại Hà Nội giá căn hộ chung cư tăng khoảng 1,02% so với cùng kỳ năm 2019. Tại TPHCM giá căn hộ chung cư tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019.