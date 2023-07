Bất động sản nghỉ dưỡng giá hơn 10 tỷ không có giao dịch do phải cạnh tranh với hàng “cắt lỗ” của người mua trước

Theo báo thị trường quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs), quý 2/2023 có 17 dự án du lịch, nghỉ dưỡng được chào bán, cung cấp ra thị trường 455 sản phẩm.

Lượng giao dịch 108 căn, giảm 97% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã ghi nhận mức tăng trưởng gần như gấp đôi so với quý 1/2023. Tính tổng nửa đầu năm 2023, tỷ lệ giao dịch giảm khoảng 96% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn cung tiếp tục xu hướng giảm mạnh hơn 90% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cung quý 2 chỉ bằng 55% so với quý 1, giảm tới 90% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ghi nhận mức giảm kỷ lục tới 90% so với cùng kỳ năm 2022.

VARs cho biết, nhiều dự án nghỉ dưỡng đang triển khai bị gián đoạn do chủ đầu tư thiếu dòng tiền. Hàng loạt dự án cao cấp đóng giỏ hàng, liên tục dời thời gian mở bán. Sản phẩm căn hộ du lịch rục rịch chào bán trở lại trước thông tin sắp được cấp “sổ” theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP.

Sức cầu cải thiện không đáng kể, giá bán đi ngang

Mặt khác, sức cầu thị trường tăng nhẹ nhưng không đáng kể, tỷ lệ hấp thụ chỉ xấp xỉ 24% lượng cung mở bán. Lượng giao dịch chủ yếu tới từ các sản phẩm nghỉ dưỡng có pháp lý đầy đủ, được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế hoặc có giá trung bình, khoảng dưới 40 triệu/m2.

Các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp (giá trên 10 tỷ đồng) gần như không ghi nhận giao dịch, phải cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm “cắt lỗ” của nhà đầu tư mua trước đó.

Các chủ đầu tư vẫn tiếp tục áp dụng những chính sách cam kết, chia sẻ lợi nhuận, hỗ trợ lãi suất… nhằm kích cầu thị trường.

Ngoài ra, giá bán bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng có xu hướng đi ngang trong cả 6 tháng đầu năm 2023. Các sản phẩm khu vực miền Nam ghi nhận mức giá bán cao nhất, đạt gần 200 triệu/m2. Khu vực miền Bắc và miền Trung có mức giá ngang nhau, đạt khoảng 80 triệu/m2.

VARs dự báo, nhiều khả năng nguồn cung dự án bất động sản nghỉ dưỡng sẽ tăng. Nếu Nghị đinh 10/2023/NĐ-CP được thực thi, rất có thể cuối năm 2023 cả nguồn cung - cầu của phân khúc này sẽ chứng kiến cú lội ngược dòng ấn tượng.

Theo đó, giá bán sẽ xảy ra 2 kịch bản: Nếu kịch bản kỳ vọng khi Nghị định 10/2023/NĐ-CP thực sự phát huy tác dụng, giá bán phân khúc này sẽ bắt đầu đà tăng. Trong khi ngược lại, thì mặt bằng giá tiếp tục đi ngang.