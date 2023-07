Thêm một công ty BĐS khu công nghiệp báo lãi trong quý 2/2023 - phân khúc vẫn "sống khỏe" giữa thời khó

CTCP Sonadezi Long Thành (mã: SZL) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 108 tỷ đồng, chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng cho thuê nhà xưởng KCN Long Thành là trụ cột đóng góp chính vào doanh thu với 38 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Ngoài ra, SZL còn các khoản doanh thu khác như doanh thu cho thuê đất, doanh thu kinh doanh nước cũng đều tăng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do giá vốn trong kỳ tăng đến 9% nên lợi nhuận gộp giảm 7%, còn hơn 33 tỷ đồng.

Dù vậy, nhờ doanh thu hoạt động tài chính gấp 2 lần cùng kỳ cộng với chi phí bán hàng và quản lý đều được tiết giảm, SZL vẫn tăng trưởng 9% với mức lãi sau thuế 22 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 211 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế tăng 16%, đạt 46 tỷ đồng.

Năm nay, SZL đặt mục tiêu doanh thu đạt 455,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 90,3 tỷ đồng. Với kết quả sau 6 tháng đầu năm, công ty đã lần lượt thực hiện được 46% và 51% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã đề ra.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của SZL không thay đổi đáng kể so với đầu năm, vẫn giữ trên mức 1.968 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiền và tiền gửi giảm 19%, về gần 283 tỷ đồng.

Trong khi đó, hàng tồn kho (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang thuộc khu dân cư Tam An) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang lần lượt tăng 50% và 7%, lên 116 tỷ đồng và 414 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, tổng nợ phải trả của SZL tăng không đáng kể, ghi nhận gần 1.392 tỷ đồng. Tương tự, của để dành của Sonadezi Long Thành gồm người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện duy trì ở mức 708 tỷ đồng.

Công ty Sonadezi Long Thành được thành lập năm 2003 với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng với mục đích để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Long Thành. Hiện nay, vốn điều lệ của công ty tăng lên 200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của SZL, trong năm 2023, công ty sẽ xây dựng và tiếp thị cho thuê các nhà xưởng thuộc cụm xưởng giai đoạn 4, 5; cho thuê đất dịch vụ tại Khu công nghiệp (KCN) Long Thành; cho thuê nhà xưởng tại KCN Châu Đức; đồng thời tiếp tục phát triển các dịch vụ đi kèm như cung cấp nước, dịch vụ xử lý nước thải, trạm xăng dầu KCN Long Thành.

Ngoài ra, công ty cũng cho biết sẽ tiếp tục triển khai các công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Long Phước 1 (75 ha) và Khu dân cư Sonadezi Long Thành (3 ha); đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư Khu đô thị Sona Riverview và nghiên cứu phát triển các dự án mới.

Đáng chú ý, một công ty bất động sản khu công nghiệp khác cũng vừa báo lãi đột biến trong quý 2. Cụ thể, Sonadezi Giang Điền (SZG) ghi nhận doanh thu quý 2 tăng 118% lên 165 tỷ đồng, do giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp tăng lên gần 115 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế công ty đạt 86 tỷ đồng, tăng 217%. Luỹ kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 128 tỷ đồng, tăng 116%.

Công ty cho biết doanh thu tăng do ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản ghi nhận theo tổng số tiền nhận trước trong năm, doanh thu tài chính tăng 250% do nhận cổ tức từ chứng khoán kinh doanh trong khi chi phí tăng thấp hơn dẫn đến lợi nhuận trước thuế tăng cao.

Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), trong quý vừa qua thị trường bất động sản công nghiệp tiếp tục “sáng cửa” bất chấp khó khăn chung của thị trường bất động sản và sự suy giảm thương mại toàn cầu. Nhiều dự án đầu tư khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư, bắt đầu triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Thông tin về thị trường bất động sản công nghiệp, bà Nguyễn Hoài An Giám Đốc Cấp Cao Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Tư vấn Phát triển CBRE cho biết, 6 tháng đầu năm, phân khúc này tiếp tục là điểm sáng của thị trường bất động sản.

Trong tương lai, giá thuê đất công nghiệp dự kiến sẽ tăng ở mức thấp hơn trước, rơi vào khoảng 4-8%/ năm sau một giai đoạn tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, giá thuê kho xưởng xây sẵn có thể chỉ tăng nhẹ dưới 4% trong 12 tháng tới ở cả 2 khu vực do cạnh tranh cao từ các dự án tương lai.