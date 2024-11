Bất động sản quận Thủ Đức (cũ) có gì mới cuối năm?

Nếu quận 2, quận 9 (cũ) tiếp tục có nguồn cung mới ra thị trường cuối năm thì quận Thủ Đức (cũ) lại rất hiếm dự án xuất hiện.

Một số dự án căn hộ có mặt trên thị trường Tp.Thủ Đức thời gian gần đây như Eaton Park, The Opusk Residence, Masteri Grand View, The Opus One (có giá từ 100 đến 300 triệu đồng/m2) hầu hết nằm ở quận 9 và quận 2 (cũ). Trong khi khu vực quận Thủ Đức (cũ) chỉ có dự án FIATO Uptown, King Crown Infinity là nguồn cung sơ cấp ra thị trường.

King Crown Infinity hiện có mức giá từ 100 triệu đồng/m2; còn FIATO Uptown của Thang Long Real Group giá khoảng 55 triệu đồng/m2. Hiện dự án này đang chào bán sản phẩm Duplex và Penthouse - sản phẩm hiếm hoi tại khu vực vì mỗi dự án chỉ có rất ít loại hình này. Penthouse có giá từ 11,5 tỷ/căn cho căn diện tích từ 215m2. Đối với dòng sản phẩm này, khách mua sẽ được quyền ưu tiên lựa chọn 1 vị trí đậu xe ô tô cố định và được miễn phí phí trông giữ xe ô tô trong thời hạn 10 năm. Được biết, Dự án này nằm trong khu dân cư riêng biệt Thang Long Home - Hưng Phú rộng 9,2ha, đã có 90% cư dân về sinh sống.

Theo ghi nhận, thời gian qua, thị trường bất động sản khu vực quận Thủ Đức (cũ) khá im ắng nguồn cung sơ cấp. Nếu Tp.HCM đã khan hiếm nguồn cung căn hộ được phê duyệt thì khu vực quận Thủ Đức (cũ) lại càng ít ỏi dự án mới. Nhiều năm qua, chỉ một số dự án căn hộ cao cấp xuất hiện và gần như “gánh” nguồn cung cả thị trường khu vực.

Quận Thủ Đức (cũ) phía đông giáp Quận 9 với ranh giới là Xa lộ Hà Nội. Phía tây giáp Quận 12 và quận Bình Thạnh với ranh giới là sông Sài Gòn. Phía nam giáp quận Bình Thạnh và Quận 2 với ranh giới là Rạch Chiếc – Trau Trảu. Phía bắc giáp các thành phố Dĩ An và Thuận An (Bình Dương). Đây là quận lâu đời nhất Tp.Thủ Đức. Nơi đây không khác gì các quận nội thành của Tp.HCM khi cư dân hiện hữu đông đúc, buôn bán sầm uất. Các tiện ích truyền thống như chợ, chùa, trường học, bệnh viện, siêu thị… đã mọc từ rất lâu và hình thành nên cụm cộng đồng ổn định từ vài thập kỉ trước.

Theo đó, quỹ đất phát triển dự án mới rất khan hiếm. Hiện mặt bằng giá bất động sản khu vực khá cao, chỉ một vài dự án có giá hợp lý đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân. Thời gian gần đây, hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư tại khu vực đã và đang tạo ra nhu cầu về bất động sản tích cực. Làn sóng người mua từ khu trung tâm quận 1, quận 3 về tìm mua nhà ở quận Thủ Đức (cũ) để có không gian rộng lớn diễn ra khá phổ biến. Nhờ hạ tầng kết nối thuận tiện, việc di chuyển dễ dàng. Trong khi mặt bằng giá khu vực này vẫn tốt hơn so với khu trung tâm quận 1, 3.

Quận Thủ Đức (cũ) là khu vực phát triển lâu đời nhất Tp.Thủ Đức (Tp.HCM). Hiện hạ tầng hoàn chỉnh, cư dân đông đúc, buôn bán sầm uất. Ảnh: Tiểu Bảo

Đánh giá về tiềm năng bất động sản Tp.Thủ Đức từ góc nhìn hạ tầng, ông Trịnh Minh Hải, Admin Group Review Bất Động Sản cho hay, khu Đông Tp.HCM có một vị trí rất quan trọng trong sự phát triển của Tp.HCM, là cửa ngõ kết nối của các tỉnh Đông Nam Bộ nói riêng, các tỉnh miền trung bộ và Bắc Bộ nói chung. Chính vì có vị trí quan trọng trong sự kết nối vùng cũng như hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ mà giá trị bất động sản tại đây đã và đang gia tăng, thu hút được sự quan tâm của nhiều chủ đầu tư, nhà đầu tư.

Dự án Vành đai 2 đang chuẩn bị khởi công khép kín tại khu Đông Tp.HCM, tạo ra tiềm năng cho thị trường bất động sản khu vực.

Trong hơn 200 dự án hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng tại Tp.HCM thì có đến 70% được đổ vào khu Đông. Một số dự án như: Vành đai 3, Vành đai 2 khép kín, mở rộng quốc lộ 13, thi công nút giao An Phú, mở rộng đường Lã Xuân Oai, Lò Lu, Nguyễn Thị Định, Hoàng Hữu Nam, đường Liên Cảng Cát Lái - Phú Hữu - Nút Giao Vành Đai 3... giúp việc giao thương và kết nối liên vùng dễ dàng hơn.

Về khả năng hấp thụ, theo ông Hải, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ sơ cấp sụt giảm mạnh; quy hoạch mới thì Tp.Thủ Đức sẽ hạn chế phê duyệt dự án thấp tầng mà sẽ ưu tiên phát triển các dự án cao tầng… đã khiến các dự án có khả năng hấp thụ tốt. Các nhà đầu tư tham gia thời điểm này vẫn còn cơ hội để gia tăng tài sản trong tương lai.

Tuy nhiên, theo ông Hải, người mua cần cân nhắc kỹ dòng tiền thanh toán vì trong thời gian ngắn sản phẩm chưa có khả năng tăng giá đột biến. Tài sản đầu tư cần có thời điểm tốt như hạ tầng giao thông hoàn thiện đưa vào lưu thông, thời điểm dự án bàn giao nhà và có khách hàng vào an cư... thì mới gia tăng giá trị mạnh.