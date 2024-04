Bất động sản “thăng hạng” với sự xuất hiện của Đại siêu thị Aeon Mall

Ưu thế của bất động sản liền kề trung tâm thương mại



Thực tế cho thấy, các dự án bất động sản liền kề trung tâm thương mại luôn có sức hút với khách hàng và họ sẵn sàng chi nhiều tiền để ở gần hơn các tiện ích này. Minh chứng lớn nhất cho sức hút của bất động sản gần trung tâm thương mại là việc hàng loạt dự án "hưởng lợi" từ làn sóng mở rộng của Aeon Mall – mô hình Đại siêu thị đến từ Nhật Bản. Các khu vực kề cận Aeon Mall liên tục tăng giá trong thời gian dài và ghi nhận lượng lớn nguồn lao động và dân cư chuyển về sinh sống.



Đơn cử, sự xuất hiện của Aeon Mall tại Long Biên (Hà Nội) năm 2014 đã góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội. Giá bất động sản xung quanh khu vực này đã tăng từ 30 đến 50%.



Aeon Mall Tân An dự kiến khởi công vào giữa tháng 5/2024

Tương tự, tại TP.HCM, Bình Dương – nơi có trung tâm thương mại Aeon Mall hoạt động đều ghi nhận giá bất động sản tăng cao chỉ trong thời gian ngắn. Lý giải cho sự tăng giá bất động sản quanh các trung tâm thương mại, nhiều chuyên gia nhận định: bên cạnh những yêu tố nội lực sẵn có của địa phương như cộng đồng dân cư đông đúc, tốc độ đô thị hóa nhanh, kết nối giao thông thuận tiện… thì sự xuất hiện của Aeon Mall giống như một liều "dopping" bổ sung vào hệ thống tiện ích dịch vụ đa dạng đang hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và từ đó thu hút di cư về đây ngày càng đông. Vì vậy, không khó hiểu khi các sản phẩm bất động sản gần trung tâm thương mại lớn luôn hút khách mua.

Không nằm ngoài xu hướng thị trường, TP.Tân An – đô thị trung tâm của tỉnh Long An, là thị trường bất động sản được nhiều nhà đầu tư săn đón. Hiện nay, với sự xuất hiện của Aeon Mall Tân An tại đường Hùng Vương, P6, TP Tân An làm cho thị trường xung quanh sôi động, nhà đầu tư TP.HCM và miền Tây Nam Bộ tìm về tìm hiểu cơ hội đầu tư tại đây. Nhiều "lão làng" trong giới đầu tư đánh giá, bất động sản Tân An chưa bao giờ nóng đến vậy.

Cơ hội cho nhà đầu tư bất động sản tại thị trường Tân An

Aeon Mall Tân An dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào tháng 5.2024 tới đây. Đây sẽ là trung tâm thương mại quy mô bậc nhất miền Tây Nam Bộ với kỳ vọng xây dựng một điểm đến mua sắm, giao lưu văn hóa, giải trí và kết nối cộng đồng.

Nắm bắt thông tin về Aeon Mall Tân An, bất động sản Tân An bước vào giai đoạn sôi động chưa từng có với sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư với kỳ vọng đón đầu làn sóng tăng giá khi đại siêu thị đi vào hoạt động vào cuối năm 2025. Thực tế ghi nhận từ đầu năm 2024 đến nay, giá bất động sản khu vực đang có những dấu hiệu khả quan khi liên tục tăng từ 20 – 35% tùy khu vực.

Nhà phố La Villa Green City chỉ cách Đại siêu thị Aeon Mall chỉ 200m đi bộ

Bất động sản Tân An đang ở thời điểm chân sóng, mặt bằng giá chưa bị đẩy lên quá cao so với khu vực khác, Đây là cơ hội cho nhà đầu tư tìm kiếm những sản phẩm bất động sản tiềm năng với giá tốt, chỉ bằng ½ thậm chí 1/3 so với các khu vực phía Đông TP.HCM, nhưng có cơ hội tăng giá gấp nhiều lần trong tương lai.

Chỉ cách đại siêu thị Aeon Mall khoảng 3 phút di chuyển, Khu đô thị La Villa Green City (Khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) nhanh chóng trở thành tâm điểm đầu tư được nhiều khách hàng lựa chọn bởi giá bán hợp lý, sẵn sàng bàn giao ngay cho khách hàng có nhu cầu ở liền. Dự án nổi bật với không gian sống xanh cùng không khí mát lành được thổi từ sông Vàm Cỏ Tây.

Hiện nay, Trần Anh Group đang tung ra thị trường với bộ sưu tập 40 căn nhà phố ven sông Villa Park – nằm trong quần thể khu đô thị La Villa Green City với không gian sống thời thượng và nhiều tiện ích hiện đại như: Công viên ven sông River Park dài 1km trải dài bên sông Vàm Cỏ Tây, Hồ bơi Olympic, trung tâm TDTT, nhà hàng cà phê,…

Với chính sách bán hàng vượt trội từ Trần Anh Group – Đơn vị uy tín có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, hỗ trợ lãi suất chỉ 1%/tháng trong vòng 24 tháng, chỉ cần thanh toán trước 20% tương đương 880 triệu đồng là có thể dọn vào ở ngay, tặng ngay 05 chỉ vàng SJC khi khách hàng ký hợp đồng thành công và hàng loạt các chính sách ưu đãi khác. Cùng lợi thế sẵn có về tiềm năng, La Villa Green City là cơ hội dành cho nhà đầu tư "sành sỏi" đi trước đón đầu, sở hữu sản phẩm với số lượng có hạn mà mức giá lại vô cùng hợp lý.