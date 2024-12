Người phụ nữ ở TPHCM trúng đấu giá khu đất gần 1,8 ha ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 12/12, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức đấu giá quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất của khu đất hơn 17.787 m2 tại phường Phú Mỹ , thị xã Phú Mỹ.

Khu đất có phía Bắc giáp đường Phạm Văn Đồng, phía Đông giáp đường Hùng Vương, phía Nam giáp đường đá, phía Tây giáp đất của dân. Nhà nước cho thuê trả tiền một lần thời hạn 50 năm, kể từ ngày ký quyết định cho thuê đất.

Buổi đấu giá quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất của khu đất hơn 17.787 m2 tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Giá khởi điểm của khu đất này là hơn 108 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm của quyền sử dụng đất là hơn 103,4 tỷ đồng và giá khởi điểm của tài sản trên đất là gần 4,7 tỷ đồng (không bao gồm thuế VAT).

Khu đất có mục đích sử dụng là đất cơ sở y tế để thực hiện dự án bệnh viện đa khoa quy mô 200 giường. Đây cũng là khu đất đầu tiên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức đấu giá trong năm 2024.

Theo quy định, việc đấu giá sẽ tiến hành tối thiểu 2 vòng (không hạn chế tối đa) bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, trả giá lên với bước giá 2,162 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền hơn 21,6 tỷ đồng.

Qua thẩm định, có 3 cá nhân phù hợp tham dự đấu giá nhưng chỉ có 2 cá nhân nộp tiền đặt trước để tham gia tại cuộc đấu giá là ông N.H.A.T. (ngụ quận 8, TPHCM) và bà N.T.H.A. (ngụ quận 3, TPHCM).

Tại vòng đấu giá thứ nhất, hai phiếu tham dự đều hợp lệ với giá lần lượt là 108.135.089.000 đồng và 108.130.099.000 đồng. Ở vòng đấu giá thứ hai, mức giá tham dự lần lượt là 110,299 tỷ đồng và 110,32 tỷ đồng. Vòng đấu giá thứ ba, cả 2 người tham gia đều xin dừng đấu giá và trả theo giá đấu giá cao nhất vòng 2. Kết quả, bà A. là người thắng đấu giá quyền sử dụng khu đất trên với giá 110,32 tỷ đồng.

Toàn cảnh khu đất hơn 17.787 m2 tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Năm 2024, Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến tổ chức đấu giá 9 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý với tổng diện tích khoảng 102,54 ha (đã đủ điều kiện pháp lý về đất đai , quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kết nối), trong đó có 2 khu đất đấu giá với mục đích y tế, 1 khu đất đấu giá với mục đích dự án nhà ở (khu đô thị) và 6 khu đất đấu giá với mục đích thương mại, dịch vụ.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, tiến độ đấu giá chậm so với kế hoạch đề ra. Hiện mới có 2/9 khu đất xác định được giá khởi điểm đấu giá . Nguyên nhân chậm trễ là do quy hoạch chi tiết 1/500 phê duyệt chậm so với kế hoạch.