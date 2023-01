Bất động sản toàn cầu hạ nhiệt, một địa điểm vẫn chứng kiến các giao dịch mua bán diễn ra sôi nổi, với tỷ suất lợi nhuận gần 90%

Giới nhà giàu kinh doanh bất động sản ở Palm Beach, Florida đang lãi lớn trong một số thương vụ trong những tuần gần đây. Họ lãi gần gấp đôi so với mức giá họ đã mua chỉ 1 hoặc 2 năm trước.

Một ngôi nhà bên bờ biển với 5 phòng ngủ ở số 6 Via Los Incas đã được bán với giá 66 triệu USD vào tháng trước, lãi 86% so với mức 34,5 triệu USD mà tỷ phú Josh Harris đã trả hồi tháng 6/2021. Đầu tháng 12, nhà thiết kế Tom Ford đã mua ngôi nhà ở 241 Jungle Road với giá 51 triệu USD, cao hơn 42% so với giá mua 35,8 triệu USD của Rob Heyvaert - nhà sáng lập Motive Partners, vào tháng 8/2021.

Trong khi người mua nhà trên khắp nước Mỹ đang “chùn bước”, thì những người “săn nhà” giàu có ở khu phố sang trọng tại Nam Florida vẫn sẵn sàng trả số tiền lớn dù bất động sản đã qua “cơn bùng nổ”.

Gary Pohrer, giám đốc điều hành bộ phận bất động sản cao cấp tại Douglas Elliman Palm Beach, cho biết: “Thật ra họ không có nhiều lựa chọn. Nếu ai đó muốn có nhà vào mùa này, họ nhận ra là họ vẫn phải trả số tiền lớn cho nó.”

Hầu hết những người đến Palm Beach đều giàu có. Ví dụ, tỷ phú quản lý quỹ phòng hộ Michael Steinhardt và vợ ông - bà Judith, đã mua lại căn hộ 2 phòng ngủ ngày 30/12 với 4,5 triệu USD, cao hơn 1,55 triệu USD so với giá bán hồi tháng 5/2021.

Các nhà môi giới cho biết, người mua tin tưởng vào giá trị lâu dài của bất động sản trong những khu vực đặc biệt, nhất là khi các ngân hàng và doanh nghiệp lớn mở thêm văn phòng ở khu Intracoastal Waterway thuộc West Palm Beach. Hòn đảo rộng chưa đầy 10,4 km2 này cũng hấp dẫn vì có sự riêng tư, khí hậu ấm áp và có cộng đồng siêu giàu không khác gì ở Hamptons, New York.

John Harris, nhà đồng sáng lập của Apollo Global Management, đã mua thêm bất động sản ở Florida. Theo Bloomberg Billionaires Index, ông sở hữu số tài sản trị giá 7,6 tỷ USD và đang xây dựng 1 công ty mới là 26North Partners.

Bên trong một căn hộ thuộc khu Sun and Surf , Palm Beach, Florida.

Giá nhà ở Palm Beach tăng vọt trong thời gian gần đây cho thấy tình trạng khan hiếm của những ngôi nhà đã hoàn thiện. Báo cáo của hãng thẩm định Miller Samuel và môi giới bất động sản Douglas Elliman cho thấy chỉ có 48 bất động sản cho 1 hộ gia đình trên thị trường này vào cuối quý IV.

Nhiều ngôi nhà đã được rao bán trong nhiều tháng và cần phải tu sửa rất nhiều. Còn người mua thì tìm kiếm những ngôi nhà có thể dọn vào ngay, trước khi mùa cao điểm kết thúc vào tháng 4. Trong quý IV, 6 giao dịch đã được “chốt” với giá trung bình là 12,65 triệu USD, cao hơn gần 50% so với 1 năm trước.

Nhiều thương vụ mua bán có lợi nhuận lớn được thực hiện “ngoài thị trường” (off-market), khi các đại lý bất động sản tìm khách hàng cũ từng thương lượng với các giao dịch mua trước đó. Theo Dana Koch - đại diện của Corcoran Group, một số người đang sống trong “những căn nhà giữ chỗ” để tìm kiếm ngôi nhà mơ ước, họ sẵn sàng chốt giá và rời đi. Song, những thương vụ đó không hề rẻ.

Mặc dù vậy, Suzzane Frisbie của Corcoran cho biết, số người sẵn sàng bán nhà đang giảm vì họ thấy có ít nhà trên thị trường. Cô nói: “Họ đều được hỏi rằng nếu không muốn rời Palm Beach thì sẽ đi đâu. Và nếu không thể tìm được câu trả lời những giao dịch mua bán nhà sẽ không diễn ra.”

Brett Barakett - CEO của Tremblant Capital Group, và vợ là ngoại lệ. Dù đã bán được ngôi nhà ở 245 Ridgeview Drive với 10,5 triệu USD hồi tháng 11, họ còn sở hữu cả bất động sản Southways ở Palm Beach đã mua vào năm 2019 và đang được cải tạo. Ngôi nhà Ridgeview đã có 3 lần “đổi chủ”, giao dịch vào năm 2020 với giá 7,3 triệu USD, sau đó là 2021 với 7,6 triệu USD.

Koch cho biết, ngay cả khi những người mua nhà ở Palm Beach không nhằm mục đích đầu cơ, “lướt sóng”, nhưng họ vẫn đợi ít nhất 1 năm để bán. Thời gian này đủ để họ có thể hưởng lợi từ thuế suất lãi vốn dài hạn, vốn thấp hơn đáng kể so với tài sản nắm giữ dưới 12 tháng.

Các chủ sở hữu sẵn sàng bỏ thời gian và tiền bạc để cải tạo nhà cũng đang thu lợi lớn. Ngôi nhà ở 150 El Vedado Road được mua vào đầu năm 2021 với 7,9 triệu USD. Sau khi cải tạo nội và ngoại thất, một người mua đã trả 23 triệu USD vào tháng trước. Theo Frisbie, giá sẽ tăng không ngừng với những ngôi nhà ở tình trạng tốt và vị trí đẹp.

