PPI tháng 10 của Mỹ tăng cao nhất trong 4 tháng, cuộc chiến chống lạm phát của Fed vẫn còn kéo dài

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố thứ Năm (14/11) cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng nhẹ lên 0,2%, khớp với dự báo của các nhà kinh tế do Down Jones khảo sát.

So với cùng kỳ năm trước, PPI tăng 2,4% – mức cao nhất trong 4 tháng. Đây được coi là chỉ số lạm phát hàng đầu vì nó cho thấy chi phí sớm trong chuỗi cung ứng.

PPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng nhẹ lên 0,3% vào tháng 10, đúng với dự báo. So với tháng 10/2023, PPI lõi tăng 3,1%, cao hơn mức tăng 2,9% của tháng 9 và là mức cao nhất kể từ tháng 6.

Một thước đo riêng biệt đo lường mức giá mà người tiêu dùng phải trả cho hàng hóa và dịch vụ cũng đã tăng vào tháng 10. Tỷ lệ lạm phát dựa trên chỉ số giá tiêu dùng đã tăng từ 2,4% lên 2,6%, đánh dấu mức tăng đầu tiên trong 7 tháng.

Báo cáo PPI tháng 10 phản ánh dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất được công bố vào thứ Tư (13/11). CPI hàng năm tăng lên 2,6% trong vào tháng 10, đánh dấu mức tăng đầu tiên kể từ tháng 3.

Giá bán buôn và giá tiêu dùng tăng trong tháng 10 cho thấy cuộc chiến kéo lạm phát xuống mức trước đại dịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn kéo dài một thời gian nữa.