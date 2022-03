Bất động sản trong lõi khu công nghiệp ở vùng đô thị vệ tinh

Bất động sản trong lõi khu công nghiệp – hưởng lợi từ xu hướng

Thay đổi do Covid, hành vi người tiêu dùng bùng nổ, thay đổi xu hướng thương mại điện tử, ngành hậu cần, kho bãi – bất động sản công nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Theo số liệu từ Bộ xây dựng, 11 tháng đầu năm 2021, thị trường BĐS thu hút 2,41 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài FDI đã chảy vào Việt Nam.

Xét về địa phương thu hút vốn đầu tư, Long An dẫn đầu với tổng số vốn đăng ký là 3,76 tỷ USD, trong đó có dự án điện lớn LNG Long An I và II (Singapore), tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD. Đứng vị trí thứ 2 và thứ 3 là là Tp.HCM, Hải Phòng lần lượt đạt 3,43 tỷ USD và trên 2,8 tỷ USD.Tiếp theo lần lượt là Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Ninh…

Huyện Đức Hoà – Khu vực đang có số khu công nghiệp và cụm công nghiệp lớn nhất Long An. Điểm đến hấp dẫn thu hút vốn đầu tư ngoại FDI. Nguồn ảnh: Thắng Lợi Group

Theo số liệu thống kê Long An hiện có 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp (16 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 89%) với trên 50% số dự án FDI tập trung tại đây. Hiện có 40 quốc gia đầu tư trên địa bàn thuộc các lĩnh vực: năng lượng, dệt may, giày da, chế biến thực phẩm, công nghiệp chế tạo,… Trong đó, Singapore dẫn đầu về vốn đầu tư, tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ,…



Trong tất cả địa chính thuộc Long An, Đức Hoà đang là địa bàn có nhiều lợi thế nhất khi giáp TP.HCM là Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn. Đặc biệt là huyện sở hữu 20 cụm công nghiệp, 13 khu công nghiệp lớn nhất Long An – chiếm hơn 50% số lượng toàn tỉnh. Đóng góp thu ngân sách cao nhất tỉnh, đạt 1.180 tỷ đồng năm 2021.

Cùng với dòng chảy của công nghiệp, bất động sản nhà ở, thương mại, dịch vụ trong cụm các khu công nghiệp sẽ ngày càng gia tăng. Theo ước tính, toàn tỉnh đang có gần 2 triệu chuyên gia, lao động và nhu cầu nhà ở là rất lớn. Do đó, phát triển dự án nhà ở kèm tiện ích, dịch vụ trong lõi khu công nghiệp trở thành điểm đón đầu của nhiều doanh nghiệp.

The Diamond City – Nơi sống lý tưởng cho chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp

The Diamong City, nằm trong lõi bất động sản công nghiệp và FDI

Toạ lạc mặt tiền Vành đai 4, nằm giữa thành phố Đức Hoà và Bến Lức tương lai, dự án The Diamond City có lợi thế khi được bao quanh bởi các khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp lớn nhất của Long An là Idico, Việt Pháp, Thịnh Phát, Tân Đức, Hải Sơn với tổng diện tích gần 4.300 ha diện tích và nhu cầu nhà ở và dịch vụ cho khoảng 50.000 – 70.000 chuyên gia và lao động.

The Diamond City được quy hoạch theo mô hình bán compound mang đầy hơi thở năng động của thành phố thương mại đang chuyển mình hội nhập mà vẫn giữ được nhịp cân bằng của một thành phố thông minh, phát triển bền vững. Giai đoạn 1 rộng 12,3 ha, gồm 589 sản phẩm, trong đó gồm: shophouse Millennium, nền shophouse Millennium Plus, nhà phố Venus, nền nhà phố Venus Plus và biệt thự độc quyền Legacy. Thiết kế theo phong cách bán cổ điển châu Âu, pha phong cách địa trung hải – những dãy nhà phố, shophouse tại The Diamond City sẽ là kiến trúc tuyệt mỹ trong tổng thể kiến trúc tiện ích đậm dấu ấn biểu tượng tại khu Tây Sài Gòn.

Hồ bơi bốn mùa Spring Pool – một trong những tiện ích trong Tổ hợp thể thao Champion của dự án The Diamond City

Phát triển trong lõi bất động sản công nghiệp, hướng đến đối tượng sống là chuyên gia và người lao động đang làm việc tại đây, nên The Diamond City dành tới 11.300 m2 để phát triển tiện ích và mảng xanh "3 trong 1" – Live – Work – Play (sống trong The Diamond City, làm việc tại cụm khu công nghiệp, tận hưởng tiện ích tại dự án). Với các tiện ích nổi bật: TTTM D-Mall, Khu thương mại chuẩn Singapore Diamond Food Court, Trường mẫu giáo phong cách Nhật Eco Kid, Đại lộ Vinh Quang, Tổ hợp thể thao Champion: Hồ bơi bốn mùa Spring Pool & sân thể thao đa năng, Quán cà phê Diamond Coffee, Công viên sắc màu Color Park 1,2 và 3, Quảng trường Hà Lan với Tháp biểu tượng Time Square, kênh tự nhiên Giethoorn, Cầu ước nguyện Dream River. Quảng trường Hà Lan là dấu ấn thiết kế, tâm huyết của kiến trúc sư khi mang một công trình thế kỷ, đậm dấu ấn văn hoá, gia tăng giá trị thịnh vượng và mở rộng không gian tiện ích cho toàn dự án.

Dự án vừa chính thức được giới thiệu ra thị trường thông qua sự kiện kick-off được tổ chức vào ngày 18/3 vừa qua tại Nhà thi đấu Quân khu 7,TP.HCM.

Thông tin sản phẩm

Dự án Khu đô thị The Diamond City – Thành phố giao hoà

Vị trí: Mặt tiền Vành đai 4 – ĐT 824, Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà và Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Website: www.thediamondcity.vn

https://cafef.vn/bat-dong-san-trong-loi-khu-cong-nghiep-o-vung-do-thi-ve-tinh-20220322141310667.chn