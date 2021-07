Bất động sản Vân Đồn sau thời "sốt điên cuồng", giờ ra sao?

Sau thời "sốt điên cuồng", giá đất Vân Đồn giờ ra sao?

Hơn 3 năm trước, Vân Đồn từng là điểm nóng của thị trường bất động sản khi thông tin nơi đây có định hướng thành đặc khu kinh tế. Đầu năm 2018, cơn sốt đất càn quét thị trường bất động sản Vân Đồn khiến giá tăng chóng mặt. Câu chuyện môi giới vác bao tải tiền đi đầu tư hay kiếm tiền tỷ 1 ngày nhưng kiệt sức nhập viện vì tiếp nhiều khách đã từng đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông cho thấy sức nóng của đất Vân Đồn.

Đến giữa năm 2018, khi thông tin Luật quy hoạch đặc khu Vân Đồn được Quốc hội bấm nút dừng lại, thị trường địa ốc nơi đây có dấu hiệu chững lại. Song, với khoảng cách cách Hà Nội chỉ 2 tiếng di chuyển cùng cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức đi vào hoạt động, nhiều nhà đầu tư vẫn miệt mài tới đây săn đất.

Vân Đồn đã "thay da đổi thịt" với sự nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Chia sẻ về diễn biến của thị trường bất động sản Vân Đồn hiện tại, ông Hoàng Sơn (Công ty Phương Đông Đất Việt) cho biết, do ảnh hưởng của dịch nên mọi hoạt động giao dịch có phần chững lại. Tuy nhiên, trước tháng 4 khi dịch bùng phát, thị trường bất động sản Vân Đồn diễn ra khá sôi động. Mức giá tăng từ 10-25% so với thời điểm năm 2020.

Thời điểm năm 2017-2018 khi thông tin quy hoạch Vân Đồn xuất hiện, giá đất nền dự án vào khoảng 30 triệu đồng - 40 triệu đồng/m2. Sau chính sách tăng cường kiểm soát giao dịch cùng thông tin quy hoạch đặc khu tương lai dừng lại, giá đất Vân Đồn sụt giảm. Tuy nhiên, theo ông Sơn, do hạ tầng Vân Đồn được cải thiện đáng kể nên mức giá lại tăng quay trở lại, tương đương với mốc đỉnh của giai đoạn sốt đất trước. Giá đất nền một số khu vực dao động từ 35-45 triệu đồng/m2 đối với dự án có sổ đỏ. Kể từ thời điểm năm 2018 đến hiện nay, theo quan sát của ông, chưa thấy có hiện tượng nhà đầu tư có động thái bán cắt lỗ.

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Phong, chủ sàn giao dịch Vân Đồn Star cho biết, giá bất động sản Vân Đồn phụ thuộc vào các vị trí, khu vực. Mức giá ở khu tái định cư Đoàn Kết thấp nhất là 15 triệu đồng. Một số khu khác có mức giá dao động từ 28-35 triệu đồng/m2. Ông Phong cũng cho biết, một số khu vực tại Vân Đồn, giá giảm so với năm 2018 do trước đây xảy ra tình trạng sốt ảo. Tuy nhiên, có khu vực lại ghi nhận mức giá tăng cao hơn năm 2018 do hạ tầng cơ sở đã hoàn thiện.

Đã qua thời "lướt sóng" kiếm tiền chớp nhoáng

Theo giới đầu tư, sức nóng của Vân Đồn sẽ còn tiếp tục khi hoạt động đầu tư công được đẩy mạnh triển khai. Bên cạnh đó, thông tin dự án casino Vân Đồn 2 tỷ USD tạo ra tín hiệu tích cực trên thị trường, thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia.

Ông Hoàng Sơn nhận định, hiện tại, thị trường Vân Đồn chủ yếu là nhà đầu tư dài hạn. Họ nhìn thấy tiềm năng phát triển lâu dài của khu kinh tế này, điều này khác với làn sóng đổ bộ của các nhà đầu tư vì mục tiêu lướt sóng kiếm lời như năm 2017-2018.

Theo ước tính của ông Sơn, thị trường địa ốc Vân Đồn có khoảng 80% nhà đầu tư, và chỉ 20% khách hàng là có nhu cầu mua ở thực. Về nhóm khách hàng có nhu cầu mua ở thực, ông Sơn cho biết, phần lớn những người này đến từ Cửa Ông, Cẩm Phả, mua nhà với mục đích kinh doanh nhà hàng, dịch vụ du lịch… Hiện tại cơ sở hạ tầng Vân Đồn đã hoàn thiện và chuẩn bị đón khách du lịch, phù hợp cho nhiều khách hàng muốn kinh doanh nhà hàng, dịch vụ khác.

Thị trường Vân Đồn thu hút chủ yếu nhà đầu tư dài hơi.

Chia sẻ thêm về nhóm khách hàng là nhà đầu tư, ông Sơn đánh giá, thị trường Vân Đồn đã qua thời "lướt sóng kiếm tiền chớp nhoáng". Các nhà đầu tư "trụ" lại tại Vân Đồn đều là những người đánh giá tiềm năng thực sự của khu vực Vân Đồn.

Dự báo về thị trường địa ốc Vân Đồn, ông Sơn nhận định khả năng lượng giao dịch sẽ tăng mạnh trong thời gian tới khi dịch được kiểm soát, Vân Đồn đón khách du lịch. Vì hiện nay dù do dịch nhưng lượng nhà đầu tư gọi điện qua kênh online khá nhiều.

Đồng quan điểm đó, ông Nguyễn Mạnh Phong cho rằng: "Nhà đầu tư không rời bỏ Vân Đồn bởi đây là khu vực có rất nhiều tiềm năng. Mức giá hiện tại so với 3 năm trước không có dấu hiệu giảm. Bởi lẽ, Vân đồn hiện tại đã quá thay đổi với cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ".

Ông Phong cũng nhấn mạnh sức nóng của Vân Đồn đến từ công tác đẩy mạnh đầu tư công vào các tuyến đường, đặc biệt thông tin dự án casino. "Thị trường bất động sản Vân Đồn sẽ còn tăng trưởng 10-20% khi hiện tại các dự án hạ tầng đang tiếp tục đẩy mạnh. Vân Đồn cũng đang trở thành thành phố đẳng cấp, mới mẻ với nhiều khu đô thị hiện đại" – ông Phong nói.

Tuy nhiên, theo ông Phong, Vân Đồn là thị trường dành cho các nhà đầu tư có quy hoạch, tầm nhìn dài hơi, không dành cho những nhà đầu tư lướt sóng.