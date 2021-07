Bất động sản ven sông vẫn “sống khỏe” trước làn sóng dịch bệnh Covid-19

Yếu tố vàng khiến bất động sản ven sông "được lòng" giới đầu tư trong bối cảnh dịch bệnh



Bất động sản ven sông, hồ, mặt nước từ lâu đã được xem là "con cưng" của các nhà đầu tư trên thế giới. Những dự án sở hữu quỹ đất ven mặt nước cũng thường quy tụ sản phẩm đắt giá, hướng đến nhóm khách hàng thượng lưu. Có nhiều lý do giúp nhà đất, biệt thự ven sông chiếm cảm tình của người mua để ở và cả giới đầu tư bởi những giá trị không nơi đâu có được.

Những dự án sở hữu vị trí hướng sông, ven sông còn có giá trị cao hơn nhờ lợi thế cảnh quan và không gian thoáng đãng sẵn có khi gần nguồn nước. Đây cũng sẽ là không gian vui chơi, giải trí, sống gần với thiên nhiên cho thế hệ tương lai, tạo điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mặt khác, lãi suất ngân hàng, chứng khoán và giá vàng trong nước liên tục biến động trong năm 2021 cũng khiến nguồn tiền nhàn rỗi tìm tới BĐS ven sông có pháp lý rõ ràng. Minh chứng là thời gian qua, thị trường nhà đất ven sông chứng kiến cuộc săn tìm của các nhà đầu tư, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, gần 100 triệu liều vắc xin sẽ được cung ứng cho toàn dân trong năm 2021. Chính vì thế, nhà đất ven sông đang là kênh đầu tư an toàn và tiềm năng sinh lời cho tới thời điểm hiện tại.

Chuỗi đô thị ven sông Cổ Cò của ĐXMT "phá băng" BĐS mùa dịch

Sở hữu địa thế thuận lợi khi nằm giữa TP Đà Nẵng và đô thị cổ Hội An, sông Cổ Cò có vai trò thúc đẩy kinh tế, kích thích sự phát triển cho Quảng Nam và Đà Nẵng. Trong hàng loạt dự án quy mô tại thị trường hấp dẫn này phải kể đến Regal One River do Đất Xanh Miền Trung (ĐXMT) làm chủ đầu tư.

Mỗi villa được định giá hơn 1 triệu USD bàn giao hoàn thiện ngoại thất, riêng căn villa do ĐXMT hoàn thiện nội thất có giá xấp xỉ 2 triệu USD cũng đã tìm được chủ nhân của mình chỉ sau một thời gian ngắn.

Regal One River là khu villa hạng sang đạt giải "Khu đô thị đáng sống nhất 2020" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bình chọn hồi đầu tháng 7/2020, dự án sở hữu sổ hồng từng căn, 100% các căn giáp mặt đường và ven sông Cổ Cò với kiến trúc, vật liệu xây dựng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Hiện chủ đầu tư ĐXMT đang tiếp tục chi hàng triệu USD để hoàn thiện 2 căn mẫu tại dự án phục vụ khách hàng đến tham quan.

Quảng trường ánh sáng, công viên nội khu ven sông là những tiện ích cao cấp hiếm dự án nào thực hiện với tính hoàn thiện cao như Regal One River.

Cùng hàng chục các khu đô thị tại khu vực này đang được triển khai, có thể kể đến One World Regency do ĐXMT đầu tư & phát triển. Dự án có quy mô hơn 22ha tọa lạc tại phía Nam Đà Nẵng, nằm trong vùng sinh thái tự nhiên trù phú nhất của khu vực với lợi thế 2 mặt giáp sông Cổ Cò và kênh sinh thái.

Nổi bật với hàng loạt sản phẩm đất nền Center Villas thời gian qua ghi nhận mức giao dịch ổn định bất chấp dịch bệnh. Mới đây, ĐXMT đã tiến hành giao sổ đỏ cho hàng trăm khách hàng cho thấy uy tín và năng lực phát triển đáng ngưỡng mộ.

Regal Food sớm đi vào vận hành sẽ mang lại trải nghiệm cuộc sống thượng lưu khác biệt cho cư dân dự án và khu vực lân cận.

Sắp tới, One World Regency cũng là dự án được Đất Xanh Miền Trung tiên phong phát triển dịch vụ Regal Food phân phối thực phẩm cao cấp châu Âu đạt các chứng chỉ quốc tế về thành phần, nguồn gốc hữu cơ sẽ được vận hành ngay tại One World Regency.

Nằm trong chuỗi đô thị ven sông được ĐXMT đầu tư phát triển còn có dự án Castia Palm - dự án vừa được cất nóc phân khu shophouse 4 sao cao cấp sở hữu vị trí chiến lược ven sông Cổ Cò vào giữa tháng 6.2021.

Sở hữu hàng loạt tiện ích nội khu như công viên ven sông, quảng trường, phố thương mại mua sắm, cách biển chỉ 800m là thế mạnh hiếm có của Castia Palm.

Dự án ghi điểm với tiến độ thi công thần tốc khi hoàn thiện phần thô chỉ sau 3 tháng kể từ khi khởi công, được hoàn thiện bởi hệ SPEC đạt chuẩn 4 sao quốc tế của các thương hiệu hàng đầu thế giới như đá Marble Oman, hệ nhôm kính được đặt hàng riêng mang đến cho khách hàng một căn nhà hài hòa giữa tính duy mỹ, công năng sử dụng và bền vững hàng trăm năm.