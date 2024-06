Bất động sản xuất hiện cuộc chơi của những cặp bài mới Novaland - Hoàng Quân, Masterise Homes - KDI Holdings, Phát Đạt -Realty Holdings...

Với thế mạnh của từng doanh nghiệp và sự hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, thời gian gần đây, hàng loạt đại gia bất động sản cùng nhau bắt tay để xây dựng, phát triển nhiều dự án mới.

Gần đây nhất, Công ty gỗ An Cường tham gia vào Liên danh nhà thầu do Công ty Cổ phần Thắng Lợi Homes (thuộc Tập đoàn Thắng Lợi - Thắng Lợi Group) làm đại diện đã đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa, tỉnh Long An. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 9.300 tỷ đồng.



Được biết, Công ty gỗ An Cường là doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu, nội thất từ gỗ công nghiệp có uy tín trên thị trường đồ gỗ nội thất trong nước lẫn quốc tế, tuy nhiên công ty chưa có kinh nghiệm về phát triển dự án bất động sản. Thông qua cú bắt tay này, An Cường và Thắng Lợi Homes sẽ tạo ra các sản phẩm vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu nhà ở của đại đa số dân cư trong khu vực, có sản phẩm chất lượng tốt và với giá thành hợp lý.

Trước đó, một sự kết hợp làm dự án nhà ở xã hội đến từ Tập đoàn Hoàng Quân và Tập đoàn Novaland. Theo đó, hai bên sẽ kết hợp thế mạnh của nhau, trong đó Tập đoàn Hoàng Quân sẽ đóng góp những dự án sẵn có, Novaland sẽ đóng góp quỹ đất. Hai bên cùng tham gia góp vốn để phát triển dự án nhà ở xã hội với tổng 250.000 căn.

Các dự án sẽ được triển khai tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam như Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ… Trong năm 2024, hai bên dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao 3.000 căn nhà ở xã hội.



Hoàng Quân được biết đến là doanh nghiệp đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội ở phía Nam từ hơn chục năm trước. Công ty cũng được mệnh danh là "trùm" của phân khúc nhà ở khó nhằn này với rổ hàng gồm hàng chục nghìn căn - quy mô lớn nhất cả nước. Trong khi đó, Novaland chủ yếu phát triển các dự án thương mại cao cấp, nghỉ dưỡng chưa tham gia vào phân khúc giá rẻ này.

Hay tháng 3 vừa qua, KDI Holdings cũng bất ngờ công bố hợp tác với Masterise Homes phát triển đô thị biển Libera Nha Trang. Đây là dự án đô thị biển ngay nội đô TP. Nha Trang (nằm trên đường Trần Phú kéo dài) quy mô lên tới 44ha.

Thông qua cú bắt tay này, Masterise Homes đóng vai trò tư vấn quá trình phát triển dòng sản phẩm Flex Home thuộc Libera Nha Trang, còn KDI Holdings sẽ tập trung nguồn lực vào việc hợp tác với các đối tác hàng đầu trên thế giới trong việc xây dựng, quản lý chất lượng dự án, đầu tư phát triển tiện ích.

Một thương vụ gần đây là CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Công ty Cổ phần Kinh doanh & Dịch vụ Bất động sản Realty Holdings cũng đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện cam kết bán & mua toàn bộ sản phẩm dự án gồm: Khu Nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 & 2 (Bình Dương) và Khu đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định).

Khác với các doanh nghiệp trong nước hợp tác cùng nhau phát triển, Kim Oanh Group lại có hướng đi mới khi kết hợp với 3 đối tác Nhật Bản cùng triển khai Dự án khu đô thị Một thế giới (The One World) gần 50 ha tại tỉnh Bình Dương. Trong đó, 3 công ty Nhật sẽ giữ 49% vốn đầu tư của dự án (gồm Tập đoàn Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi và Công ty phát triển đô thị NTT). Còn doanh nghiệp trong nước - Kim Oanh Group nắm 51% cổ phần.

Không chỉ những tập đoàn tên tuổi lớn, nhiều doanh nghiệp bất động sản vừa và nhỏ trong nước đã cùng nhau bắt tay để phát triển nhiều dự án. Có thể kế đến như Công ty TNHH NPL (chủ đầu tư) và An Phú Gia Holdings (phát triển dự án), Công ty CP bất động sản EXimRS (phân phối) và Công ty CP xây dựng An Phú Gia Construction (xây dựng) cũng đã ký kết hợp tác tại dự án căn hộ cao cấp số 04-06 Bắc Sơn (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang).

Cú bắt tay giữa các doanh nghiệp bất động sản trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn có thể thấy các doanh nghiệp đang tận dụng lợi thế của nhau, hợp tác phát huy thế mạnh của mình, có thêm nguồn lực để xây dựng và triển khai các dự án. Với những cú hợp tác này, nhiều dự báo cho thấy nguồn cung đưa ra thị trường có thể được cải thiện trong thời gian sắp tới.