Bắt được con vật "mặt đỏ như gấc", người dân trình báo chính quyền

23-10-2025 - 13:15 PM | Sống

Sau khi người dân trình báo, cơ quan chức năng đã đến tiếp nhận và thả ngay con vật quý hiếm này về tự nhiên

Ngày 23-10, ông Hồ Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị), cho biết đơn vị đã tiếp nhận và phối hợp với cơ quan chức năng thả 2 con khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên ngay sau khi người dân trình báo.

Trước đó, ngày 22-10, UBND xã Hướng Hiệp nhận được đơn trình báo của ông Lê Văn Trung (ngụ thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp) về việc phát hiện 2 con khỉ đi lạc vào vườn nhà. Ông Trung đã bắt giữ 2 con khỉ này và lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Bắt được con khỉ mặt đỏ đi lạc vào vườn, người báo trình báo cơ quan chức năng

Khỉ đuôi lợn

Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng đã thả 2 con khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên

Lực lượng chức năng thả 2 con khỉ quý hiếm về tự nhiên

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Hướng Hiệp đã chỉ đạo Công an xã Hướng Hiệp, Phòng Kinh tế phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đakrông tiến hành kiểm tra, xác minh.

Kết quả xác minh cho thấy đây là 2 con khỉ thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm; trong đó, 1 con khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) nặng 4,6 kg và 1 con khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) nặng 3,5 kg.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục liên quan và thả 2 con khỉ quý hiếm này về môi trường tự nhiên.

Hãi hùng cảnh tượng hàng nghìn con vật bất ngờ chui lên khỏi mặt đất khiến người dân hoang mang: Cơ quan chuyên môn nói gì?

Theo Đ.Nghĩa

Người Lao động

