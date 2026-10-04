Bắt được "quái ngư" cỡ một chiếc ô tô, nặng hơn 400 kg: Nhóm cần thủ vật lộn suốt 5 giờ

Ngày 10/4/2025, David Esslinger cùng một nhóm cần thủ giàu kinh nghiệm rời Pelican Rest Marina ở Galveston, bang Texas, Mỹ, trên chiếc tàu Catillac để thực hiện chuyến câu cá ngoài khơi.

Ban đầu, mục tiêu của cả nhóm là tìm cá marlin xanh. Tuy nhiên, khi một con cá lớn bất ngờ cắn câu, chuyến đi nhanh chóng chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.

Ngay từ những phút đầu, Esslinger nhận ra con cá dưới nước có sức mạnh khác thường. Dây câu liên tục bị kéo xuống sâu, buộc ông phải tăng lực hãm của máy câu lên mức rất cao để hạn chế con vật tiếp tục lao xuống.

Thế nhưng, ngay cả khi đã điều chỉnh thiết bị, việc đưa con cá trở lại gần mặt nước vẫn cực kỳ khó khăn.

Cuộc vật lộn 5 giờ với "quái ngư" cỡ một chiếc ô tô

Esslinger cho biết khi cá xuống sâu, cuộc chiến trở thành màn kéo co chậm chạp và đầy mệt mỏi.

Có lúc, mỗi lần ông thu dây chỉ được vài inch. Sau vài lượt như vậy, cần thủ này nhận ra mình sẽ phải lặp lại động tác đó hàng nghìn lần mới có hy vọng đưa con cá tới gần tàu.

Trong khi Esslinger giữ cần, những thành viên khác đảm nhiệm việc điều khiển tàu, xử lý dây và chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ.

Cuộc giằng co kéo dài hơn 5 giờ.

Đến khi phần dây dẫn cuối cùng xuất hiện gần mặt nước, các thành viên trong nhóm mới lần đầu nhìn rõ kích thước thực sự của con cá.

Một người trên tàu lập tức thốt lên vì kinh ngạc khi thân cá khổng lồ hiện ra dưới nước.

Đó là một con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương có kích thước hiếm gặp.

Esslinger sau đó mô tả con cá có kích thước "cỡ một chiếc ô tô". Nhóm phải phối hợp nhiều người, sử dụng móc và dây buộc phần đuôi mới có thể đưa được nó lên boong.

Khi trở về Pelican Rest Marina, cá được đưa lên cân và kết quả khiến những người có mặt sửng sốt.

Con cá nặng 884 pound, tương đương khoảng 401 kg. Chiều dài của nó đạt 115 inch, tức khoảng 2,92 m, trong khi vòng thân lên tới 80 inch, tương đương hơn 2 m.

Với kích thước này, con cá thậm chí còn nặng hơn kỷ lục cá ngừ vây xanh trước đó của bang Texas.

Kỷ lục cũ là 876 pound, tương đương khoảng 397 kg, được xác lập năm 2021.

Chính thức lập kỷ lục bang Texas

Sau khi hoàn tất quá trình xác minh, con cá ngừ vây xanh nặng 884 pound của David Esslinger đã được cơ quan quản lý động vật hoang dã Texas công nhận là kỷ lục mới.

Dữ liệu hiện tại của Texas Parks and Wildlife Department ghi nhận David L. Esslinger là người giữ kỷ lục cá ngừ vây xanh tại vùng biển bang Texas với trọng lượng 884 pound, bắt ngày 10/4/2025 bằng cần và máy câu.

Đến tháng 3/2026, cơ quan này tiếp tục xác nhận đây là con cá lập kỷ lục nặng nhất trong số các kỷ lục câu cá cấp bang bị phá trong năm 2025.

Một chi tiết thú vị khác được phát hiện sau đó là con cá từng được tổ chức bảo tồn Tag-A-Giant gắn thẻ theo dõi.

Theo Chron, cá đã từng được bắt vào các năm 2023 và 2024 trước khi được thả trở lại biển. Ở những lần đó, trọng lượng của nó đã tiến sát mốc 800 pound.

Điều này cho thấy con cá đã được theo dõi trong thời gian dài trước khi trở thành chiến lợi phẩm đặc biệt của nhóm Esslinger.

Sau khi cá được đưa lên bờ, nhóm không để phần thịt bị lãng phí.

Con cá được xử lý và chia cho bạn bè, người thân. Theo Esslinger, lượng thịt nhiều đến mức phải dùng gần 20 thùng giữ lạnh để chứa.

Dù tên mình được ghi nhận trên kỷ lục, Esslinger cho rằng thành tích này không thuộc về riêng ông.

Ông nhấn mạnh tất cả những người có mặt trên tàu đều đóng vai trò quan trọng. Trong suốt hơn 5 giờ vật lộn, một người điều khiển tàu, những người khác xử lý dây, chuẩn bị dây buộc đuôi và hỗ trợ đưa con cá lên boong.

Với nhóm cần thủ, chuyến đi ban đầu chỉ là một lần ra khơi tìm cá lớn như nhiều chuyến trước đó.

Thế nhưng khi "quái ngư" nặng hơn 400 kg xuất hiện ở đầu dây câu, mọi thứ nhanh chóng biến thành thử thách thể lực kéo dài nhiều giờ.

Sau hơn 5 giờ giằng co, nhóm cuối cùng cũng đưa được con cá dài gần 3 m lên tàu.

Và tới khi con cá được đặt lên cân, họ mới biết chuyến câu này không chỉ mang lại chiến lợi phẩm cỡ một chiếc ô tô mà còn tạo nên một kỷ lục mới tại bang Texas.

Theo Texas Parks and Wildlife Department, Chron, Outdoor Life