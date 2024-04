Bắt đường dây đánh bạc giao dịch đến 1 tỷ đồng/ngày do đối tượng sinh năm 2004 và 1985 cầm đầu

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An nổi lên đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề có sử dụng công nghệ cao (qua mạng Telegram) với nhiều đối tượng tham gia, số tiền giao dịch lớn. Đường dây này do 2 đối tượng Lê Thị Phương Liên (sinh năm 1985), trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh và Phạm Quang Chiến (sinh năm 2004), trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cầm đầu điều hành. Các đối tượng trong đường dây hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, có sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng, giao dịch với nhau qua ứng dụng Telegram để chuyển bảng mua bán lô, đề. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch.



Trước tình hình trên, Công an TP Vinh đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt xóa, với quyết tâm triệt phá đường dây đánh bạc này trong thời gian sớm nhất.

Các đối tượng trong đường dây dánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ ngày

Mặc dù các đối tượng hoạt động, giao dịch đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề bằng các phương thức, thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, song dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Chuyên án đã kiên trì thu thập các tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ để chờ thời cơ chín muồi “giăng lưới”.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/4/2024, Công an TP Vinh lên kế hoạch, phân công các tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ 25 đối tượng trên địa bàn TP Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thu giữ 28 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi ghi số lô, đề.

Hai đối tượng cầm đầu Lê Thị Phương Liên và Phạm Quang Chiến

25 đối tượng gồm: Lê Thị Phương Liên, Phạm Quang Chiến; Trần Thị Nhung (sinh năm 1994), Hoàng Thị Viên (sinh năm 1958), Bùi Thị Thu Hiền (sinh năm 1985), Phan Thị Văn (sinh năm 1958), Hoàng Thị Quỳnh Hoa (sinh năm 1996), Hoàng Thị Phương (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Bích Hồng (sinh năm 1975), Lê Thị Thanh Tân (sinh năm 1970), Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1995), Lê Thị Mai (sinh năm 1966), cùng trú tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Hoa Lý (sinh năm 1975), Kiều Thị Vân (sinh năm 1975), Lê Thanh Hiền (sinh năm 1978), Trần Thủy Ngân (sinh năm 1986), Đỗ Thị Kim Xuân (sinh năm 1967), Cao Thị Thanh (sinh năm 1972), Lưu Thị Thủy (sinh năm 1976), Tống Châu Hải (sinh năm 1966), Võ Văn Thảo (sinh năm 1964), Nguyễn Bá Quang (sinh năm 1946), Tăng Sơn Hà (sinh năm 1972), Ngô Đức Dũng (sinh năm 1978), Đặng Quốc Hải (sinh năm 1980), cùng trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tang vật thu giữ

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó chứng minh riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.