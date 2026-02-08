Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giam chủ doanh nghiệp sản xuất, buôn bán rong biển giả ở Đà Nẵng

08-02-2026 - 13:45 PM | Doanh nghiệp

Nguyễn Tấn Hiền, chủ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại DANA FOOD, bị bắt giam vì sản xuất, buôn bán rong biển giả.

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền (SN 1999, chủ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại DANA FOOD, địa chỉ số 5 Nguyễn Minh Chấn, phường Hòa Khánh, Đà Nẵng).

Hiền bị khởi tố để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan mặt hàng rong biển khô các loại.

Ngoài ra, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang (SN 2000, vợ Hiền) để phục vụ công tác điều tra.

Hai vợ chồng Nguyễn Tấn Hiền và Đỗ Thị Thùy. (Ảnh: CACC)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình thị trường, Công an TP Đà Nẵng phát hiện thời gian gần đây xuất hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh, phân phối mặt hàng rong biển khô (thường gọi là rong mứt) gắn nhãn xuất xứ Việt Nam, được cung ứng quanh năm với giá bán thấp bất thường.

Trong khi đó, rong mứt sản xuất trong nước vốn chỉ có theo mùa, sản lượng hạn chế và giá thành cao hơn so với rong biển nhập khẩu.

Từ những dấu hiệu nghi vấn trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng xác minh và phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại DANA FOOD có nhiều biểu hiện bất thường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rong biển khô.

Quá trình điều tra xác định, Công ty DANA FOOD đã tổ chức nhập rong biển khô từ Trung Quốc nhưng tự công bố sản phẩm mang thương hiệu DANA FOOD có xuất xứ Việt Nam để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Các sản phẩm rong mứt của doanh nghiệp này được bán với giá thấp hơn đáng kể so với hàng cùng loại, nhằm thu hút người tiêu dùng, trong đó có nhiều sản phẩm hướng tới trẻ nhỏ.

Khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng của doanh nghiệp này, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả, cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên liệu và vật dụng phục vụ việc sản xuất, đóng gói hàng giả.

