Kết quả điều tra bước đầu thể hiện, từ tháng 2/2025 Đàm Hải Hoàng sử dụng điện thoại di động lập và sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân, liên kết quản trị 25 Fanpage như: “Cấm Xóa Bài”, “Thằng Rách Việc”...

Đối tượng sử dụng nhiều tài khoản, Fanpage khác nhau nhằm che giấu danh tính, đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật để thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác. Từ đó, lợi dụng tâm lý lo sợ của người bị đăng bài để yêu cầu họ chuyển tiền gỡ bài hòng chiếm đoạt.

Cảnh sát bước đầu xác định có khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng bị Hoàng đăng thông tin, hình ảnh gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Bị can Đàm Hải Hoàng tại cơ quan điều tra.

Một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển qua tài khoản của người khác theo yêu cầu của đối tượng với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Theo cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng , sau khi vụ việc được thông tin, đến nay đã có nhiều người bị hại, có liên quan đến trình báo, tố giác. Trong đó, có chủ các cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ bị đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động kinh doanh.

Có những cá nhân bị đăng tải trái phép hình ảnh đời tư, bị cắt ghép hình ảnh kèm lời lẽ xúc phạm, làm nhục, khiến bản thân và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng về danh dự, uy tín và tinh thần.

Những bài đăng trên các Fanpage do đối tượng quản lý thu hút hàng trăm lượt tương tác, bình luận mang tính giễu cợt, miệt thị, làm cho thông tin lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ số tiền chiếm đoạt, người cho mượn tài khoản nhận tiền liên quan bị can này.