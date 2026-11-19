Theo thông tin từ trường ĐH Xây dựng Hà Nội, ngày 18/11 vừa qua, nhà trường đã tiếp nhận 2 ô tô điện VF 7 và VF 9 do VinFast Việt Nam trao tặng. Đây là hãng xe điện do ông Phạm Nhật Quân Anh – con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng – giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tổ chức chương trình tiếp nhận 02 xe ô tô điện VinFast VF7 và VF9 do VinFast Việt Nam tài trợ. Ảnh: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Theo thông tin từ nhà trường, hai ô tô được trao tặng đều là xe mới, chưa qua sử dụng, nhằm phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên.

Dựa vào bảng giá bán lẻ được VinFast công bố, áp dụng từ ngày 11/7/2026, mẫu VF 7 có giá niêm yết từ 740 triệu đồng đến 920 triệu đồng, tùy phiên bản và cấu hình. Trong khi đó, VF 9 có hai phiên bản Eco và Plus, với giá lần lượt là 1,348 tỷ đồng và 1,529 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị niêm yết của hai mẫu ô tô điện dao động từ 2,088 tỷ đồng đến 2,449 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản phí lăn bánh và trang bị tùy chọn phát sinh. Đây là mức giá tham khảo theo chính sách bán lẻ hiện hành, không phải giá trị tài trợ được nhà trường công bố, bởi thông tin về phiên bản cụ thể của hai chiếc xe chưa được xác nhận.

Theo thông tin từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, hoạt động trao tặng nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và VinFast Việt Nam được ký kết vào tháng 6/2026. Chương trình hướng tới mục tiêu tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học, đồng thời góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô điện.

Việc đưa hai mẫu xe VF 7 và VF 9 vào phục vụ đào tạo sẽ giúp giảng viên và sinh viên, đặc biệt là sinh viên Khoa Cơ khí, có thêm điều kiện tiếp cận trực tiếp với cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các hệ thống công nghệ hiện đại trên ô tô điện.

Ảnh: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Thay vì chỉ nghiên cứu thông qua tài liệu và mô hình lý thuyết, sinh viên có cơ hội quan sát, tìm hiểu các ứng dụng công nghệ thực tế, qua đó củng cố kiến thức chuyên môn và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang chuyển dịch theo xu hướng điện hóa và phát triển các công nghệ thông minh, nhà trường đánh giá việc tiếp cận những dòng xe điện thế hệ mới có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đào tạo nhân lực kỹ thuật.